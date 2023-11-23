Вся гуманітарна допомога буде надходити в Україну без обмежень, зазначив один з організаторів протесту Роман Кондров.

Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планують продовжити свій протест до 3 січня.

Як повідомляє видання Wiadomosci Rolnicze Polska, спочатку фермери планували блокувати перетин кордону до суботи, але тепер заявляють, що блокада триватиме 24 години на добу до 3 січня.

"Ми продали кукурудзу дуже дешево, втрачаємо 2 тисячі злотих на кожному гектарі. Витрати на гектар становлять 5,5 тисячі злотих, а ми отримали лише 3,3 тисячі. Кредити ліквідності, які певною мірою нас підтримували, були відкликані, щоб ми могли продовжувати функціонувати як фермери. На жаль, уряд, який зараз йде, забрав у нас ці кредити", - сказав один з організаторів протесту Роман Кондров.

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За його словами, третьою вимогою є те, щоб для фермерів не підвищували податок на землю.

"Ми солідарні з перевізниками, тому що ці галузі постраждали найбільше", – повідомив один з організаторів протесту та додав, що з понеділка по 3 січня через прикордонний пункт пропускатимуть лише дві вантажівки на день.

При цьому він зазначив, що вся гуманітарна допомога буде надходити в Україну без обмежень.

Перекриття українсько-польського кордону – що відомо

На початку листопада польські перевізники оголосили про блокування руху вантажного транспорту на трьох найбільших пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" і " Рава-Руська-Гребене".

Пізніше польські страйкарі розпочали блокування руху на четвертому пункті пропуску на кордоні з Україною.

12 листопада біля заблокованого польськими перевізниками ПП "Дорогуськ – Ягодин" помер в черзі український дальнобійник у своїй фурі.

23 листопада через смерть вже другого українського водія у черзі на кордоні українська сторона звернулася з офіційною нотою до МЗС Польщі.

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