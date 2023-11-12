Наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини.

У суботу, 11 листопада, український водій вантажівки, який планував перетнути пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин", помер у своїй вантажівці.

Як повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач, трагедія сталась на паркінгу у польському місті Хелм, неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

"Команда Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та я особисто приносимо свої співчуття родині, що втратила близьку людину. Відомо, що 54-річний чоловік сьогодні приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону", - пише Деркач.

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За його словами, остаточна інформація про причини смерті буде окремо повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей. Наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини.

"Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах", - підсумував посадовець.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Наприкінці жовтня стало відомо, що польські перевізники з листопада хочуть перекрити усі пункти пропуску на українському кордоні, щоб розпочати страйк до кінця цього року. Причиною назвали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Україна направила до Польщі офіційну ноту, але це не допомогло. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко припустив, що ситуація на кордоні з Польщею буде ускладнюватись

Вже зранку 9 листопада на пунктах пропуску Ягодин, Краківець та Рава-Руська було заблоковано рух близько 1700 транспортних засобів через страйк польських перевізників. Приблизний час очікування на перетин кордону у напрямку України у пункті пропуску (ПП) "Гребенне-Рава Руська" становить 150 годин, ПП "Медика-Шегині" - 55 годин, ПП "Дорогуськ-Ягодин" складає 41 годину.

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