За тиждень ціни на автогаз зафіксувалися в межах 20,95-24,99 грн за літр.

Середня ціна автогазу у період з 24 лютого по 3 березня на АЗС зменшилася ще на 55 копійок, до 23,67 грн/л, порівняно з минулим тижнем.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Відзначається, що за тиждень ціни на автогаз зафіксувалися в межах 20,95–24,99 грн за літр. При цьому на станціях преміум-сегмента автогаз подешевшав на 72 копійки, до 24,62 грн/л на ОККО, і середньостатистичних 55 копійок, до 24,51 грн/л на WOG відповідно.

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Ціни на АЗС Amic просіли найбільше (на 1,30 грн/л.) – до 22,06 грн/л. більше гривні (-1,10 грн/л.) скинула також мережа "Фактор", до 21,80 грн/л.

Мережі АЗС U.GO зменшили ціну на 60 копійок на літрі – до 23,09 грн/л.

Найменше – 10 коп.на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі VostokGaz, де він зараз коштує 22,84 грн/л. найдорожче цей вид пального на тижні продавав BVS-за 24,99 грн / л (-50 коп./л.). Найдешевше – за 20,95 грн/л (-50 коп./л.) - автогаз традиційно реалізовувала мережа АЗС "Авантаж 7".

Коридор цін на автогаз порівняно з минулим тижнем не змінився і становить для різних мереж 4,04 грн/л.

Як змінювалася ціна на автогаз

21 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про повернення акцизів на паливо. 28 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо.

Згідно з документом, були повернуті акцизи в розмірі: бензин – 100 євро за 1 000 літрів; дизель – 100 євро за 1 000 літрів; біопаливо – 100 євро за 1 000 літрів; газ - 52 євро за 1 000 літрів.

З грудня 2022 року по січень 2023 року скраплений газ подешевшав на 3 грн за літр.

Середня ціна на скраплений газ з 11 по 12 січня на АЗС зменшилася на 15 копійок, до 29,55 грн/л.

Станом на 15 січня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС України склала 28,15 грн/л.

Станом на 17 січня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зменшилася на 11 копійок – до 28,15 грн/л.

З 10 по 13 лютого середня ціна на автогаз на автозаправних станціях України знизилася на 19 копійок до 25,31 грн/л.

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