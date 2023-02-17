Спостерігається тенденція до зниження цін на бензин і дизель, оскільки трейдери в останні місяці запасалися нафтопродуктами.

На сьогодні немає необхідності запасатися талонами на пальне через те, що ринок перенасичений і є тенденції до зниження цін.

Про це повідомив керівник мережі автозаправних станцій ОККО Василь Даниляк в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, спостерігається тенденція до зниження цін на бензин, дизель, тому що трейдери в останні місяці запасалися нафтопродуктами.

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"Протягом грудня і січня трейдери на тлі очікування дефіциту в Європі через вплив ембарго на російську нафту завезли в Україну багато пального. У нас ринок виявився перенасиченим", - сказав він.

Крім того, за його словами, вже в лютому очікується, що буде завезено ресурсу понад 730 тис.тонн з імпорту.

"А це більше ніж, наприклад, в жовтні або листопаді. При цьому реалізація в лютому зазвичай менша", - зазначив Даниляк.

Він підкреслив, що за останні два тижні дуже знизилися котирування на нафтопродукти, що змусило власників АЗС, які накопичили на своїх складах великі запаси, знижувати ціну.

"Ціни знижуються і в дрібній групі, цей ринок реагує швидше. При цьому ринок заправних станцій з деяким лагом на це реагує, але реагує в бік зниження", - пояснив керівник мережі АЗС.

При цьому він радить українським автомобілістам не запасатися талонами на пальне, оскільки через коливання у бік зниження ціни покупець ризикує переплатити.

Ринок пального в Україні

Ціни на пальне в Україні знижуються вже другий місяць поспіль. В середньому дизельне пальне подешевшало на 3,5 грн - до 51,5 грн за літр, бензин А-95 і автогаз майже на 5 грн - до 47,8 і 25 грн за літр відповідно.

5 грудня 2022 року запрацювали санкції ЄС, через які російська нафта опинилась на головному для Росії ринку - Європейському - у "чорному" списку. Євросоюз відмовляється від закупівлі цього ресурсу у країни-терориста. Більш того, для продажу російської нафти через треті країни встановлено цінову "стелю".

З 5 лютого набула чинності заборона на морське транспортування російських нафтопродуктів.

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначав, що європейці нервують через очікування другого етапу ембарго на російську нафту в лютому 2023 року, тому ситуація з пальним в Україні може бути також напруженою.

Середня ціна на скраплений газ з 11 по 12 січня в мережах АЗС зменшилася на 15 копійок, до 29,55 грн/л.

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