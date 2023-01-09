На станціях ОККО та WOG автогаз подешевшав на 33 копійки, до 29,66 грн/л.

В Україні середня ціна на скраплений газ за вихідні з 6 по 9 січня в мережах АЗС зменшилася на 18 копійок, до 29,16 грн/л.

Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 33 копійки, до 29,66 грн/л, повідомляє Enkorr.ua.

Мережі "Авіас", AMIC і "БРСМ-Нафта" знизили ціни на 20 копійок. Крім того на 40-88 копійок подешевшав автогаз і в мережах KLO, UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" та "Овіс".

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Війна в Україні та ситуація на АЗС:

Після початку повномасштабної війни РФ проти України влада знизила податковий тиск на паливну галузь, щоб вирішити проблему з дефіцитом пального: у березні були скасовані акцизи, а ПДВ було зменшено з 20% до 7%.

За травень в Україні 2022 року автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піку середня ціна на нього досягла в червні, злетівши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяці ціна впала приблизно на 13 грн.

Станом на 2 серпня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 24 копійки.

До середини серпня українські АЗС змінили цінник на автогаз.

21 вересня Верховна Рада ухвалила закон про повернення акцизів на паливо. 28 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо.

Згідно з документом, повертаються акцизи в розмірі: бензин – 100 євро за 1 000 літрів; дизель – 100 євро за 1 000 літрів; біопаливо – 100 євро за 1 000 літрів; газ - 52 євро за 1 000 літрів.

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