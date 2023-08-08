За словами українських експертів, через зростання світових цін на нафту та повернення довоєнного оподаткування пального, бензин та дизель будуть рости у ціні увесь серпень.

За добу середня ціна бензину марки А-95 зросла на 29 копійок. Загалом, з 1 серпня зростання стандартної "п'ятірки" склало 2,08 гривні.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". За словами українських експертів, через зростання світових цін на нафту та повернення довоєнного оподаткування пального, бензин та дизель будуть рости у ціні увесь серпень. Якщо світові ціни на нафту піднімуться до 90 доларів за барель, то реальна ціна пального на АЗС незабаром підтягнеться до 60 гривень за літр.

За даними "А-95" за добу мережа АЗС "Укрнафта" додала до ціни бензину марки А-95 та дизпального по гривні - до 48,90 гривень за літр та 47,90 гривень за літр відповідно.

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У цілому з початку серпня державна "Укрнафта" підвищила ціни бензину марки А-95 та дизпального на 2 гривні, преміальної "п'ятірки" на гривню.

Інша велика мережа "Авіас" (майже 350 заправних станцій) також сьогодні "похизувалася" новими цінами: усі види пального зросли на 1 гривню за літр. Бензин А-95 та дизпальне на АЗС пробили межу у 50 гривень, преміальний А-95+ зріс у ціні до 50,5 гривень за літр. З початку місяця усі види пального на заправці додали у ціні по 2 гривні.

Мережа UPG (73 заправки) разом із конкурентами продовжує ціновий марафон: А-95 та дизельне пальне зросли на 50 копійок за добу, - до 51,90 та 50 гривень за літр. Преміальний А-95+ зріс у ціні на 1 гривню, - до 53,90 гривень за літр. За 8 днів серпня до вартості усіх видів пального додалося від 2 до 3,1 гривень.

Великі, преміальні мережі ОККО та WOG сьогодні втрималися від підняття цін на пальне. Проте за серпень вони збільшили вартість усіх видів пального на 3 гривні. Сьогодні бензин А-95 та дизпальне у мережах коштує 52,99 гривень за літр, а марка А-95+ - 54,99 гривень.

Мережі "БРСМ-Нафта", KLO, Mango, U.GO, "Фактор" та інші підвищили ціни на пальне сьогодні в межах 0,12-2 гривень за літр.

Що відбувається з цінами на пальне

1 липня 2023 року в Україні підняли податок на додану вартість для пального з 7 до 20%.

Ставки акцизного збору на бензин було встановлено на рівні 213,5 євро за кожні 1000 літрів, на дизельне паливо - 139,5 євро за кожні 1000 літрів та на автогаз - 52 євро за кожні 1000 літрів.

Протягом липня вартість бензину та дизеля зросла на 3-4 гривні. На початку серпня великі мережі АЗС декілька разів підвищували вартість пального. Таким чином, бензин марки А-95 піднявся в ціні до 52,99 грн/л, А-95-преміум — до 54,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.

Експерти прогнозують, що незабаром мережі АЗС можуть досягнути максимальних цін на пальне після чого споживання бензину та дизелю в Україні просто обвалиться.

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