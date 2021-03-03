Роздрібні мережі АЗС 3 березня підняли вартість бензинів і дизельного палива в межах 10-50 коп./л.
Про це повідомляє Enkorr.ua.
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Середня вартість бензину марки А-92 становить 27,29 грн/л, бензин марки А-95 в середньому коштує 28,30 грн/л.
У мережі SOCAR всі види палива подорожчали на 50 коп./л: А-92 — до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,98 грн/л, ДП — до 29,98 грн/л. на 40 коп./л бензини та ДП подорожчали в Полтавській мережі «Автотранс»: ціна «двійки» зросла до 27,58 грн/л, «п'ятірки» — 28,58 грн/л, дизпалива — до 27,08 грн/л.
На станціях BVS бензини подорожчали на 30 коп./л, ДП — на 20 коп./л. Chipo підняла ціни на 24-32 коп./л.
Motto підняла ціни на бензини в Черкаській області на 50 коп./л, а на ДП в Дніпропетровській області — на 20 коп. / л.
Дизпаливо на станціях «БРСМ-Нафта» в Дніпропетровській області подешевшало на 50 коп./л (до 24,29 грн/л), а в Сумській — подорожчало на 20 коп./л (до 24,99 грн/л).
Попереднє подорожчання
- Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
- 18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
- Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
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