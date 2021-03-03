Середня вартість бензину марки А-92 становить 27,29 грн/л, бензин марки А-95 в середньому коштує 28,30 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС 3 березня підняли вартість бензинів і дизельного палива в межах 10-50 коп./л.

Про це повідомляє Enkorr.ua.

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Середня вартість бензину марки А-92 становить 27,29 грн/л, бензин марки А-95 в середньому коштує 28,30 грн/л.

У мережі SOCAR всі види палива подорожчали на 50 коп./л: А-92 — до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,98 грн/л, ДП — до 29,98 грн/л. на 40 коп./л бензини та ДП подорожчали в Полтавській мережі «Автотранс»: ціна «двійки» зросла до 27,58 грн/л, «п'ятірки» — 28,58 грн/л, дизпалива — до 27,08 грн/л.

На станціях BVS бензини подорожчали на 30 коп./л, ДП — на 20 коп./л. Chipo підняла ціни на 24-32 коп./л.

Motto підняла ціни на бензини в Черкаській області на 50 коп./л, а на ДП в Дніпропетровській області — на 20 коп. / л.

Дизпаливо на станціях «БРСМ-Нафта» в Дніпропетровській області подешевшало на 50 коп./л (до 24,29 грн/л), а в Сумській — подорожчало на 20 коп./л (до 24,99 грн/л).

Попереднє подорожчання

Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

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Автор: УНІАН