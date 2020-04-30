Глава "Укравтодору" Олександр Кубраков: "Зараз заблоковано торги на 8,7 мільярда гривень, з яких 5,7 мільярда заблоковані структурами одного тендерного "троля", однієї людини"

Олександр Кубраков очолив «Укравтодор» у листопаді минулого року. До цього він встиг попрацювати три місяці в парламенті в якості народного депутата за списком партії «Слуга народу», займався переважно транспортними питаннями, що досить несподівано - до цього працював виключно в телеком-сфері. На чолі найбільш критикованої автомобілістами організації – «Укравтодору» – 38-річний Кубраков пообіцяв відремонтувати рекордну за часи незалежності кількість доріг, а також зайнятися мостами-довгобудами.

Як відомо, ви раніше були виконавчим директором Асоціації «Інформаційні технології України», а також очолювали сектор «ІТ і Телеком» в Офісі ефективного регулювання (BRDO). Тобто з дорогами раніше не стикалися. Чому вирішили піти саме в цю сферу?

З дорогами, дійсно, до цієї посади я не був тісно пов'язаний, але мав справу з громадським транспортом. Зокрема, приймав участь в проектах ЄБРР та Світового банку. Крім того, багато навчався. Чому вирішив зайнятися дорогами? Минулого року під час кампанії перед парламентськими виборами я був у кількох відрядженнях з президентом України. Куди б ми не приїжджали, всюди люди жалілися на дороги. Вже в парламенті в якості депутата я сфокусувався на законопроектах, які були найважливіші для дорожньої галузі.

Як відбувався конкурс на посаду глави «Укравтодору»? Які були вимоги?

Я вже детально не пам’ятаю. Але була вимога певного управлінського досвіду, знання англійської мови та законодавства. Спочатку було тестування щодо англійської мови. Звичайно, воно було не таке складне, як TOEFL (тест для абітурієнтів з неангломовних країн під час вступу до вузів США і Канади, а також Європи та Азії, – УНІАН), але якісне, багато людей його не пройшли. Також було тестування на знання законодавства, в тому числі, специфічного - дорожнього. До речі, я склав цей тест на дев’яносто вісім балів із ста, бо ґрунтовно до нього готувався. Також були ситуаційні завдання. Наприклад, розробити ключові показники ефективності для керівників в регіонах. Для мене ця система знайома ще з часів роботи в компанії «Київстар» 15 років назад.

Ви займаєте посаду глави «Укравтодору» майже півроку. Що вразило найбільше і що було найважче на за цей час?

Найважче – зберегти баланс. Бюджет підігріває інтерес депутатів, голів обладміністрацій, тому що всі хочуть мати більше хороших доріг у своєму регіоні. Роз'яснення логіки, чому обираються в першу чергу ті чи інші траси, займало досить багато часу. Зараз вже більшість розуміє дії, але на початку було важко. Ми пояснили, що є маршрутний принцип - право на першочерговий ремонт мають лише магістралі й головні дороги, аби протягом найближчих п’яти років з’єднати всі обласні центри між собою.

Нещодавно Рада прийняла змінення до держбюджету-2020, але зберегла видатки на дороги. А що з 35 млрд гривень із коштів, які Україна отримала від Газпрому щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу? Вони, як обіцяли, підуть на дороги?

Відкоригований бюджет на 2020 рік в частині доріг не змінився ні на копійку. Так, Дорожній фонд залишився в розмірі 68 мільярдів гривень. Видатки з загального фонду, приблизно один-два мільярди гривень, також залишилися. Окрім видатків держбюджету є й інші джерела фінансування, які також не змінилися. Тому на дороги державно значення, за які відповідає «Укравтодор», як і раніше планується направити 85 мільярдів гривень. З них - 31 мільярд з Дорожнього фонду. Ще 19,3 мільярда гривень – це кошти, які ми залучаємо вже цього тижня під держгарантії в держбанку - Укрексімбанку. Перший транш ми плануємо на четвер. Інша частина - газпромівські кошти. Зараз готуються практичні кроки для їх отримання. З цього питання була нарада з урядом.

Тобто 35 млрд гривень точно підуть на дороги?

На нараді ми якраз обговорювали, що є чотири способи перенаправлення грошей з рахунків підприємств на дороги. Як це зробити, краще видно Мінфіну, Нацбанку, Нафтогазу. Але навіть якщо не вийде виділити всі 35 мільярдів гривень, ми розуміємо, де знайти недостачу. Наприклад, є механізм залучення коштів під державні гарантії. Маємо різні сценарії, але головне, що ми рухаємося за планом, який був затверджений і презентований для громадськості на початку цього року. Ми, як і планували, в квітні вирішили питання щодо 19,3 мільярда, а в травні все буде вирішено щодо 35 мільярдів.

Скільки загалом на дороги як державного, так і місцевого значення буде направлено в 2020 році?

Якщо підрахувати всі джерела, то приблизно 113 мільярдів гривень. З них 85 мільярдів - на ремонт доріг державного значення.

«Укравтодор» відповідає за 50 тисяч кілометрів доріг, за решту - 120 тисяч - облдержадміністрації. Хто погоджує пріоритетність ремонту міських доріг?

Уряд позначив логіку дій для місцевих адміністрацій, яка полягає в максимальному поєднанні нормальними дорогами опорних шкіл та лікарень в регіонах. Ці дороги повинні бути не менше п’яти кілометрів. Але погоджує переліки доріг Укравтодор.

Ви сказали про кредит «Укравтодору» в українських банках на 19,3 млрд гривень. На скільки я знаю, він береться під 12,5 відсотків річних. Це достатньо високий відсоток. Наприклад, міжнародні фінорганізації надають кредити під 1-2 відсотки річних. Крім того, за кредитом треба буде погасити понад два мільярди гривень відсотків. Чому така необхідність у кредиті? Чи не краще було б зачекати наступного року і направити зекономлені два мільярди на дороги?

Відразу хочу сказати, що вартість кредиту вже буде нижчою - минулого тижня Нацбанк знизив облікову ставку на два відсотки. Наш кредит прив’язаний до облікової ставки, тому зобов'язання буде лише в обсязі 10,5 відсотки. Крім того, кредит береться в гривні, що мінімізує валютні ризики. Але найголовніше – кредит отримуємо в державному банку і відсотки щодо нього розподіляються між державним банком та Нацбанком, які сплачують прибуток в держбюджет. Тобто, все залишається всередині держави.

І головне - кредит виправданий з економічної точки зору. Адже, якщо порахувати економічний ефект, який отримає держава в результаті побудованих доріг, то він перекриє ці два мільярди. У нас є розрахунок щодо кожної дороги.

Який у цілому обсяг боргових зобов’язань має «Укравтодор»?

У минулому році борг становив 13,5 відсотків від загального обсягу Дорожнього фонду, а на цей рік він був запланований на рівні 11,2 відсотки. В абсолютних числах – у цьому році 7,7 мільярда гривень, в минулому році - 6,7 мільярда. Але це все відносно. Я спілкувався з керівником аналогічної структури «Укравтодору» в Австрії. Вони реалізували всі найважливіші дорожні проекти і залучили для цього велику суму кредитних коштів. Зараз їхня заборгованість складає приблизно 12 мільярдів євро. І це при тому, що протяжність доріг у них на балансі на багато разів менша, ніж у нас.

Які найбільш масштабні проекти планує завершити «Укравтодор» до кінця сезону?

У Миколаївській області - траси Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв та Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. У Дніпропетровській області – також Н-11 від Дніпра до Кривого Рогу. У Запорізькій області - частина дороги М-18 Харків-Сімферополь, в Луганській області – дорога на Станицю Луганську.

Найамбітніший наш проект – це Н-31 Дніпро-Решетилівка. Також плануємо повністю завершити у цьому році дорогу з Києва до Харкова, дорогу М-03. Окрім того, розпочали відновлення доріг М-09 Мукачево-Івано-Франківськ та М-13 Львів-Ужгород.

Що з проектом транснаціонального транспортного коридору Go Highway, в рамках якого передбачене будівництво та вдосконалення автошляхів, що з’єднують українські чорноморські порти Миколаїв та Одеса з польським Гданськом на Балтійському морі? Коли він буде завершений?

Дорога Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань, думаю, навіть до Кропивницького до кінця будівельного сезону буде завершена. Тобто, у цьому році проект буде завершений.

Нещодавно «Укравтодор» визначив переможця тендеру з будівництва транспортних розв’язок на автомобільних дорогах М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп. Коли очікувати завершення проектів?

Сподіваюся, що цього року ми відкриємо розв’язку біля населеного пункту Стоянка. Ця недобудова потрапила до контракту. Але детальний графік буду розуміти пізніше, так як переможця тендеру визначили нещодавно. Інші дві розв’язки точно почнуть будуватися в цьому році. Але не впевнений, що будуть завершені в цьому році. Контракти дворічні.

Коли будуть побудовані ще дві розв’язки?

Ми постійно звертаємося до Київської міськдержради з проханням знайти рішення. Особливо нас непокоїть поворот на село Чайка, тому що там велика кількість ДТП. Якщо не буде зрушень, то, думаю, спробуємо перепроектувати ці розв’язки в існуючих межах. Але я не впевнений, що це технічно можливо і чи піде на це ЄІБ та ЄБРР.

А в чому проблема з боку київської влади?

Я не знаю. Це питання неодноразово підтримувалося міським головою, але профільна комісія Київської міської ради та сама рада не підтримували це рішення.

Які проекти мостів-довгобудів планується розпочати до реалізації, а може й завершити в цьому році?

Завершити в цьому році ці проекти не вдасться. Але ми дали старт Запорізькому мостовому переходу, і певні його ділянки плануємо відкрити в кінці цього року. Є ще два мости, над якими активно працюємо зараз. Це - Кременчуцький міст та мостовий перехід в місті Миколаїв. В одному випадку завершили техніко-економічне обґрунтування, а в іншому - розпочали оновлення ТЕО. Крім того, ремонтуємо багато невеликих та середніх мостових переходів. Зокрема, в Чернівецькій, Івано-Франківській, Донецькій, Луганській, Сумській, Черкаській, Полтавській областях.

А яка ситуація з мостами-довгобудами - Варваровським (Южнобузький) та Інгульським в Миколаєві?

Варваровський міст плануємо взяти на баланс «Укравтодору» в цьому році. Зараз маємо пройти узгодження в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Після цього зробимо проект та реалізуємо капітальний ремонт цього моста. Паралельно коригується старе ТЕО. Зараз оголосили тендер і сподіваюся, що у другій половині травня буде визначений переможець. Це є умовою для отримання кредиту від японської агенції JICA. Паралельно ми розглядаємо варіанти будівництва цього моста з залученням зовнішнього фінансування з турецькими компаніями та урядом. Тому є кілька варіантів будівництва даного мостового переходу.

На початку року планувалося відновити 6,5 тисячі кілометрів доріг як місцевих, так і державних. Чи вдасться досягти цієї позначки?

Я можу сказати про дороги державного значення, яких ми плануємо відновити близько 4200 кілометрів. Ми вже розпочали роботи на двох з половиною тисячах кілометрів. А на семистах починаємо роботи. Щодо інших ділянок завершуються тендери або розробка проектної документації. Відносно доріг місцевого значення, то проводимо моніторинг, але я не готовий детально сказати про їх стан готовності. В цілому, відновлення доріг йде за планом.

Що може завадити виконанню запланованого обсягу ремонтних робіт?

У нас є два вузьких місця. Перше - фінансування, яке повинне надходити тоді, коли потрібно, а не в кінці року. Але зараз бачимо підтримку з боку уряду та президента, тому проблем не повинно виникнути. Друге вузьке місце - проведення тендерів. Є складна ситуація з тендерними «тролями». З ними допоможе боротися затвердження методологічних рекомендацій щодо закупівель у дорожньому господарстві. Поки що цей документ незатверджений, але я сподіваюся в найближчі дні це станеться. Після цього Антимонопольному комітету буде простіше розглядати скарги, які він отримує постійно. Минулого тижня я аналізував кількість скарг та торгів. Так от, зараз заблоковано торгів на 8,7 мільярда гривень, з яких 5,7 мільярди заблоковані структурами одного тендерного «троля», однієї людини.

Попередній керівник «Укравтодору» обіцяв відійти від ямкового ремонту доріг. Зараз він проводиться?

Якщо будемо працювати три-чотири роки в такому темпі, як зараз, то «Укравтодор» відійде від ямкового ремонту. Але на сьогодні є траси, на яких не можна обійтися без ямкового ремонту після зими. Наприклад, траса Київ-Одеса. Але наступного року спільно з ЄБРР ми будемо робити капітальний ремонт 314 кілометрів цієї траси. Після цього, як мінімум, десять років гарантійного періоду, а фактично 15-20 років без ямкового ремонту.

Хоча навіть у рамках утримання доріг ми змінюємо підходи. Так, на трасі М-06 Київ-Чоп в Рівненській області для обслуговування замість облавтодору зайшла ТОВ «Спец комплект постач», пов’язана із великим підрядником, компанією «Онур». Вона не робить ямковий ремонт: вирізає ділянки асфальту і ремонтує більш фундаментально.

Ви згадали про капітальний ремонт траси Київ-Одеса. Могли б сказати, на яких ділянках він відбуватиметься?

Від Одеси у напрямку Києва - 314 кілометрів. Буде завершено багато недобудованих розв’язок. Ця дорога має стати справжнім українським автобаном без лівих поворотів. До речі, цього року на межі Київської області буде капітально відремонтовано близько 40-50 кілометрів цієї траси.

Яка доля підрядної компанії ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», якою керує «Укравтодор»? Раніше уряд хотів її ліквідувати.

Зараз ми входимо в процес реорганізації. Приблизно дві третини облавтодорів знаходяться в поганому стані. А в деяких областях облавтодори нормально працюють і виконують свої функції. Вони будуть діяти і надалі. В тих, які не працюють, ми провели інвентаризацію і виділили об’єкти, які потрібні «Укравтодору» для обслуговування доріг держзначення, та об’єкти, які потрібні облдержадміністраціям для обслуговування доріг місцевого значення. Також залишається третя категорія – об’єкти, які не потрібні. Їх ми б хотіли передати Фонду держмайна. Паралельно готуємо законопроект про реорганізацію ПАТ ДАК.

А як взагалі борються з корупцією в «Укравтодорі»? Я чув від деяких експертів, що тендери в основному зараз виграють «свої» компанії, працює і система відкатів…

У мене нульова толерантність до корупції. Впевнений, що ні я, ні моє оточення не причетне до корупції, в «Укравтодорі» немає корупційної системи. Іноді чуємо сигнали з регіонів, що трапляються випадки корупції в деяких облавтодорах. Ми реагуємо на це та співпрацюємо з правоохоронцями. Взагалі, дорожнє будівництво – це достатньо вузьке коло людей. Тому, якщо хтось почав би централізовано організовувати корупційні схеми, то чутки на ринку розбіглися б дуже швидко. Коли я почав роботу в «Укравтодорі», то досить швидко ми зібрали достатньо інформації, щоб ініціювати низку кримінальних справ, які стосуються 8 облавтодорів. Та централізованої системи корупції немає, і поки я тут – не буде.

Олександр Куницький