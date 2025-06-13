Атаки загострили напруженість і можуть зробити відповідні дії неминучими.

Судноплавні компанії, брокери та аналітики попередили про ризики для ключових морських шляхів на Близькому Сході після ударів Ізраїлю по Ірану. Цей регіон життєво важливий для світових поставок нафти і торгівлі.

Видання Bloomberg пише, що токійські судноплавні компанії Nippon Yusen KK, Mitsui OSK Lines Ltd. і Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. першими попросили судна проявити обережність після ізраїльської атаки. Очікується, що інші наслідуватимуть їхній приклад, оскільки удари привернули увагу до вузьких місць у регіоні для торгівлі.

"Загроза війни на Близькому Сході істотно впливає на ставки фрахту. Наразі це ризик-премія - власники утримуватимуться від відправки суден у Перську затоку", - сказав керівник відділу досліджень у галузі судноплавства Oil Brokerage Ltd. Ануп Сінгх.

Відео дня

Ормузька протока - вузький водний шлях, де Іран має величезний вплив, обробляє близько чверті світової торгівлі нафтою і є однією з головних проблем. Ще одним важливим водним шляхом є Червоне море, оточене Суецьким каналом і протокою Баб-ель-Мандеб по обидва боки, але небезпечне через єменських повстанців-хуситів, що фінансуються Тегераном.

12 червня базовий індекс фрахтових ставок для дуже великих нафтоналивних танкерів на ключовому маршруті між Близьким Сходом і Китаєм досяг найнижчого рівня з початку січня через спад економічної активності. Тепер загострення напруженості в регіоні може призвести до того, що судна застрягнуть у регіоні або будуть заблоковані на маршрутах.

Щонайменше 10% світового флоту великих нафтоналивних танкерів проходять через Перську затоку, причому близько 20 танкерів щодня проходять через Ормузьку протоку, сказав Сінгх.

Блокування Ормузької протоки розглядають як крайній захід, на який Тегеран поки що не йде. Аналітик Rystad Energy A/S Хорхе Леон вважає, що якщо Іран перекриє постачання нафти через цей шлях, а також вдарить по регіональній нафтовій інфраструктурі або військовим об'єктам США, то реакція ринку може бути "жорсткою" і призвести до зростання цін на 20 доларів і більше.

Удар Ізраїлю по Ірану - головні новини

У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала удару по ядерних об'єктах в Ірані. У результаті, за даними ЦАХАЛ, могли ліквідувати командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хоссейна Саламі, а також інших іранських воєначальників і провідних учених, які займалися ядерними розробками.

Іран уже пообіцяв "необмежену" відповідь на атаку Ізраїлю і пригрозив новою зброєю. Удар Ізраїлю накрутив ціни на нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: