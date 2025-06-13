Міністр оборони заявив, що нову зброю було випробувано і передано оперативним силам.

Іранські збройні сили випустили заяву у відповідь на удар Ізраїлю по ядерних об'єктах країни.

Як повідомляє Clash Report, у заяві йдеться про те, що Тегеран не має "жодних обмежень" у відповідних діях проти Ізраїлю.

"Солдати у Збройних силах Ісламської Республіки Іран дадуть нищівну відповідь виконавцям, натхненникам і прихильникам атаки, яка викликає співчуття", - наголошується в заяві.

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Тим часом міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив, що нову зброю було випробувано і передано оперативним силам. Раніше він пригрозив, що "всі американські бази в регіоні перебувають у зоні ураження" і будуть атаковані в разі війни.

Зі свого боку Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пригрозив Ізраїлю суворим покаранням і "гіркою, болісною долею".

"Рука військової сили Ісламської Республіки не ослабне. Злочинна організація запланувала собі гірку долю і майбутнє, повне мук", - цитує заяву Хаменеї IRNA.

Раніше командувач Корпусом вартових ісламської революції Хоссейн Саламі пообіцяв, що відповідь буде "більш руйнівною", ніж у минулих конфліктах. При цьому іранські ЗМІ пишуть, що країна "здатна на смертоносні превентивні удари".

Також у мережі публікують відео, як над мечеттю в Джамкаран іранському Кумі підняли червоний прапор помсти.

Удар Ізраїлю по Ірану - що потрібно знати

У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала удару по ядерних об'єктах в Ірані. Під удар потрапили цілі командного рівня, командири, військові об'єкти, штаби і ядерні об'єкти.

У ЦАХАЛ заявили, що під час першої хвилі ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану могли ліквідувати командувача Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Хоссейна Саламі. Як заявив представник ЦАХАЛ, інших іранських воєначальників і провідних вчених, які займалися ядерними розробками, теж могли вбити в результаті атаки Ізраїлю.

При цьому представник ізраїльських військових повідомив, що Іран запустив 100 безпілотників. Американські, ізраїльські та британські винищувачі активно перехоплюють безпілотники, запущені по Ізраїлю через Сирію та Ірак.

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