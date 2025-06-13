Іран, Ірак і Йорданія закрили повітряний простір, а Ізраїль евакуював головний аеропорт після атак.

Літаки покинули повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком і Йорданією після того, як Ізраїль завдав ударів по цілях в Ірані. Авіаперевізники поспіхом змінили маршрути і скасували рейси, щоб забезпечити безпеку пасажирів та екіпажів.

Видання Reuters пише, що аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві закрили до подальшого повідомлення, а також евакуювали цивільні літаки. Водночас ізраїльська авіакомпанія El Al Airlines заявила, що призупинила польоти в Ізраїль і з Ізраїлю.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони Ізраїлю приведені в стан підвищеної бойової готовності на випадок можливих ударів у відповідь з боку Ірану.

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Згідно з державними ЗМІ та повідомленнями пілотам, повітряний простір Ірану закрито до подальшого повідомлення.

Air India, яка пролітає над Іраном в Європу і Північну Америку, повідомила, що кілька рейсів перенаправлено або повернулися в пункт відправлення, зокрема з Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго і Лондона.

У п'ятницю, 13 червня, вранці Ірак закрив свій повітряний простір і призупинив усі польоти. Східний Ірак, розташований недалеко від кордону з Іраном, є одним із найжвавіших повітряних коридорів у світі, де пролітають десятки літаків, що прямують маршрутами з Азії до Європи.

Дані відстеження рейсів показали, що рейси поступово перенаправлялися через Центральну Азію або Саудівську Аравію.

Йорданія, розташована між Ізраїлем та Іраком, закрила повітряний простір через кілька годин після початку ізраїльської кампанії.

Бюджетна авіакомпанія flydubai повідомила, що призупинила польоти до Аммана, Бейрута, Дамаска, Ірану та Ізраїлю, а низку інших рейсів було скасовано, переспрямовано або повернуто в аеропорти вильоту. За даними Flightradar24, Qatar Airways скасувала два регулярні рейси в Дамаск.

Удар Ізраїлю по Ірану - головні новини

У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала удару по ядерних об'єктах в Ірані. Під удар потрапили цілі командного рівня, командири, військові об'єкти, штаби та ядерні об'єкти.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не може мати ядерну зброю, а Вашингтон сподівається повернутися за стіл переговорів.

Удар по Ірану накрутив ціни на нафту. "Чорне золото" підчкочило на 14%, що стало найбільшим стрибком обох сортів нафти з 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

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