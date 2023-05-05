4 травня розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску.

У звʼязку з акцією протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" польською стороною призупинено оформлення вантажівок на в’їзд та виїзд.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, вчора розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з боку Польщі.

"У зв’язку з цим, польською стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в’їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в’їзд в Україну) пропускається лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, за попередньою інформацією страйк погоджено з правоохоронними органами Республіки Польща до кінця доби 3 червня 2023 року.

В ДПСУ просять водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні міжнародних перевезень.

Перетин польського кордону

6 грудня 2022 року повідомлялося про те, що на міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею буде запущено електронну чергу перетину кордону для вантажівок - "єЧерга".

Планувалося, що електронна черга буде запущена 12 грудня. Повідомлялося, що послуга буде безкоштовною і дозволить знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.

Ключове завдання системи - розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

28 березня 2023 року стало відомо про те, що вантажівки будуть по-новому перетинати пункт пропуску на польському кордоні. Водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, відтепер за допомогою додатку "єЧерга"/ eCherha зможуть записатися в електронну чергу.

31 березня 2023 року стало відом про те, що на українсько-польському кордоні відкриють новий пункт пропуску.

Ситуація з українським зерном у Польщі

Експорт дешевої агродукції з України став причиною масових акцій протесту в ряді країн. Місцеві фермери блокують дороги, оскільки через ввезення українського зерна вони не можуть реалізувати власну агропродукцію.

15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. 18 квітня 2023 року Україна і Польща домовилися про розблокування транзиту зерна.

Україна висловила протест Польщі та ЄС через заборону українського зерна. Українські дипломати заявили про "категоричну неприйнятність ситуації" і вказали, що запроваджені обмеження не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС і принципам Єдиного ринку ЄС.

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