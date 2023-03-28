Раніше записатися в електронну чергу можна було тільки на сайті.

Водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, відтепер за допомогою додатку "єЧерга"/ eCherha зможуть записатися в електронну чергу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури в Facebook.

Відзначається, що раніше записатися в електронну чергу можна було тільки на сайті.

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"Зручність "єЧерги" вже оцінили тисячі водіїв вантажівок. Офіційно проект стартував у грудні минулого року. І за цей час записалися в електронну чергу і проїхали через пункт пропуску майже 55 тис.вантажівок", - зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Анатолій Комірний.

За його словами, завантажити додаток на телефон можна в App Store (для операційної системи iOS) або в Google Play (для Android). Так, водій зможе дізнатися свій статус в черзі, просування черги, а також час заїзду в пункт пропуску.

Для входу в додаток водії повинні використовувати той самий пароль та логін, якими користуються для авторизації на сайті echerha.gov.ua. додаток доступний трьома мовами: українською, польською та англійською.

"Скористатися "єЧергою" можуть міжнародні перевізники вантажів, які перетинають кордон через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Заїзд в сервісні зони для користувачів "єЧерги" не обов'язковий. Водій сам обирає, де і як чекати на перетин кордону", - додали у відомстві.

Електронна черга для вантажівок

6 грудня 2022 року повідомлялося про те, що на міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею буде запущено електронну чергу перетину кордону для вантажівок - "єЧерга".

Планувалося, що електронна черга буде запущена 12 грудня. Повідомлялося, що послуга буде безкоштовною і дозволить знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.

Ключове завдання системи - розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

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