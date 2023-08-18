Відтепер авіакомпанії країни-агресора мають оперативно передавати в Росавіацію відомості про відправку літаків на запасні аеродроми.

Російським авіакомпаніям доручили провести коригування розкладу рейсів до 20 вересня в залежності від резерву повітряних суден, щоб "виключити ситуації з непередбаченими поломками та затримками вильоту".

Як повідомляють росЗМІ, телеграму з таким дорученням керівництву авіаперевізників розіслав заступник голови Росавіації Володимир Потєшкін, зазначивши, що авіакомпанії повинні будуть оперативно надавати в Росавіацію відомості про відправку літаків на запасні аеродроми, виникнення збійних ситуацій в аеропортах та про затримки рейсів більш ніж на дві години.

Відповідна вимога авіарегулятора з'явилася після ситуації з авіакомпанією Red Wings, яка не змогла 12 серпня вивезти з Анталії понад 400 російських туристів через вихід з ладу відразу двох повітряних суден Boeing-777.

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Війна в Україні та російська авіація

У березні 2022 року світові авіагіганти Boeing і Airbus припинили роботу в РФ через що виникла нестача запчастин для ремонту літаків.

Авіарегулятори зупинили дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній, отже для них закрили небо всі європейські країни.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

13 серпня 2023 року стало відомо, що російські пасажири більше 11 годин не могли вилетіти з Анталії до Росії через несправність охолодження двигунів літака.

14 серпня 2023 року повідомлялося про те, що російські авіакомпанії масово затримують рейси через поломки літаків. У РФ авіакомпанії все сильніше відчувають наслідки введених через вторгнення в Україну санкцій.

17 серпня ЗМІ писали про те, що в РФ почався дефіцит професійних пілотів.

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