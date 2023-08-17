Наглядовий орган виявив в діяльності "Алтайавіа" майже 40 порушень федеральних авіаправіл.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну російська авіація переживає гостру кризу, оскільки в РФ почався гострий дефіцит висококваліфікованих пілотів.

Як повідомляють росЗМІ, 18 з 23 пілотів авіакомпанії "Алтайавіа" відсторонили від польотів. Пілоти були відсторонені за приписом Державіанагляду країни-агресора.

Наглядовий орган виявив в діяльності "Алтайавіа" майже 40 порушень федеральних авіаправіл. Повідомляється, що авіакомпанія допустила до рейсів 18 пілотів, які не пройшли в повному обсязі періодичну теоретичну підготовку з виконання всіх процедур при польотах і дій в аварійних ситуаціях.

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Також від виконання самостійних робіт були відсторонені дев'ять з 19-ти авіатехніків - вони не в повному обсязі пройшли періодичну підготовку і стажування.

Крім того, Державіанадзор призупинив експлуатацію двох з 14-ти вертольотів: Мі-8 (RA-22412) і AS-350 (RA-07214). У першого виявлені пошкодження поза допусків, а у другого — не виконана директива льотної придатності з вичерпаним терміном виконання.

Також повідомляється, що в рамках системи управління безпекою польотів були виявлені наступні порушення:

не реалізована процедура по виявленню і розслідуванню відхилень від правил і процедур, зокрема, допустимих порушень в техніці пілотування;

компанія не веде відстеження і контроль компонентів з обмеженим ресурсом;

відносно одного AS-350 не ведеться відстеження і контроль директив льотної придатності, відсутній актуальний реєстр директив;

компанія допустила до виконання 11 польотів вертоліт, який не пройшов необхідне техобслуговування;

на складі несправні компоненти зберігаються разом з справними;

в організації не гарантовано використання при техобслуговуванні справного обладнання;

при проведенні комплексної перевірки виконаного польоту в льотну службу не передаються копії запису звукової інформації;

вертольоти AS-350 не відповідають типовій конструкції (не обладнані радіостанцією і / або аварійним радіомаяком);

програма техобслуговування вертольотів AS-350 не відповідає положенням затвердженої розробником повітряного судна експлуатаційної документації;

систематично техобслуговування вертольотів виконується з порушенням вимог експлуатаційної документації;

у бортові журнали не вноситься інформація про час вильоту і прибуття вертольотів;

не контролюється своєчасність зняття польотної інформації з накопичувачів;

при підготовці до польотів в осінньо-зимовому періоді не відпрацьовуються технологія взаємодії членів екіпажу при заході на посадку в разі потрапляння в умови сніжного вихору і обмеженої видимості;

при підготовці до польотів у весняно-літньому періоді не проводиться тренування по виключенню і запуску двигуна в польоті;

при кваліфікаційній перевірці один з пілотів виконав два польоти замість необхідних п'яти.

Крах російської авіації

У березні 2022 року світові авіагіганти Boeing і Airbus припинили роботу в РФ через що виникла нестача запчастин для ремонту літаків.

Авіарегулятори зупинили дія сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній. Тому для них закрили небо всі європейські країни, а також США, Канада і ряд інших.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

Станом на 18 листопада 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, а половину з них розібрали на запчастини.

У лютому 2023 року ЗМІ писали про те, що росіяни літають на літаках, які розвалюються в повітрі. При підльоті до Красноярська на висоті 11 000 метрів в "Боїнгу" сталася розгерметизація салону.

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