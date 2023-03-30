Україна раніше зробила запит на цей тип рухомого складу.

Міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд повідомив, що Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів.

Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen. До літа будуть відправлені чотири потяга, протягом року - ще вісім.

"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб все працювало. Вони (українці - УНІАН) перебувають у стані війни і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - зазначив міністр.

За його словами, потяги, які відправлять Україні, не є новими - їм 40 років. Але Україна сама зробила запит на цей тип рухомого складу.

"Уся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги - ще один конкретний приклад цього", - додав Нюгорд.

Він також зазначив, що загальна вартість витрат, пов'язана з їхнім транспортуванням і підготовкою, становить 10-12 мільйонів норвезьких крон.

Допомога Україні від Норвегії

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2022 року стало відомо, що Норвегія збирається відправити до України 10 мостів для відновлення проїзду в постраждалих від бойових дій областях. Їхня загальна вартість становить 30 млн норвезьких крон (3 млн дол.).

Уже 12 січня в Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг. На той час Норвегія стала третьою країною, яка передала Україні гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури.

Раніше, 7 грудня, Норвегія передала 14 мільйонів євро для місії ЄС з тренування українських військових. А 10 грудня стало відомо, що Норвегія бере участь в ініціативі "Генератори надії", яка покликана допомогти нашій держави впоратися з обстрілами критичної інфраструктури.

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