Впродовж п'яти років щороку Україна буде отримувати по 15 млрд норвезьких крон (понад 1,3 млрд євро).

У Королівстві Норвегія політичні сили досягли широкої згоди і започаткували п'ятирічну програму підтримки України на майже 7 мільярдів євро.

Як йдеться у заяві на сайті уряду Норвегії, у парламенті Норвегії (Стортингу) досягнуто згоди для багаторічної програми підтримки для України на суму 75 млрд норвезьких крон (майже 7 млрд євро). Вона розрахована на 5 років. Щороку Україна буде отримувати по 15 млрд норвезьких крон (понад 1,3 млрд євро).

Відповідно, "програма підтримки Нансена" для України була започаткована сьогодні. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що у парламенті було досягнуто широкої згоди щодо надання Україні довгострокової підтримки у вигляді як військової, так і цивільної підтримки.

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"Я дуже радий наявністю такої широкої згоди щодо програми на підтримку України, яка розрахована на п'ять років і на наступне парламентське скликання. МИ виступаємо разом у засудженні війни Росії в Україні і у підтримці законного права українського народу на боротьбу для самозахисту", - сказав Стьоре.

Війна в Україні: допомога Норвегії

Як повідомляв УНІАН, Норвегія приєдналася до міжнародної "танкової коаліції" і пожертвує вісім основних бойових танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення для України.

Голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам пообіцяв надіслати танки до України не пізніше, ніж кінець березня.

Крім того, Уряд Норвегії розглядає можливість відправлення Україні БМП CV90, а також вже передав 14 мільйонів євро для місії ЄС з тренування українських військових.

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