В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг.
Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, у грудні 2022 року Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон (3 мільйони доларів – УНІАН).
"Норвезькі мости будуть встановлені на звільнених територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow / bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів – вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних автомобілів, ремонтних бригад тощо", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Норвегія стала третьою країною, яка передала Україні гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримані тимчасові мости від Чехії та Франції.
Крім того, незабаром "Укравтодор" очікує мости від Швеції і ще одну партію чеських тимчасових переправ.
Війна в Україні та позиція Норвегії:
29 червня Норвегія оголосила про надання Україні додаткової військової підтримки.
7 грудня 2022 року Норвегія передала 14 мільйонів євро для місії ЄС з тренування українських військових.
10 грудня 2022 року стало відомо про те, що Норвегія бере участь в ініціативі "Генератори надії", яка повинна допомогти Україні впоратися з обстрілами критичної інфраструктури.
14 грудня 2022 року стало відомо, що Норвегія відправить десять мостів в Україну для відновлення проїзду в постраждалих від бойових дій областях.