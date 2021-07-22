Пересідаємо на електрокари: чи скоро українцям доведеться розпрощатися з бензиновими автівками

Міністерство інфраструктури представило законопроект, який передбачає з 2027 року поступову відмову від реєстрації в нашій країні бензинових і дизельних авто. Ці швидкі зміни викликають занепокоєння серед споживачів. УНІАН намагався розібратися, що пропонує міністерство, чи загрожує це власникам бензинових авто і як скоро Україна перейде на екологічний транспорт.

Світовий тренд переходу з дизельних та бензинових авто на електрокари нарешті дістався України. Міністерство інфраструктури опублікувало проект закону, який передбачає такий поетапний перехід уже в достатньо близькому майбутньому.

Законопроектом пропонується з 1 січня 2027 року заборонити ввезення і першу реєстрацію вживаних автомобілів із дизельними двигунами, а з 1 січня 2030 року - нових дизельних автомобілів, а також вживаних і нових автомобілів із бензиновими двигунами.

Експерт з е-мобільності Офісу підтримки реформ Мінінфраструктури Марина Китіна наголосила, що мова не йде про заборону використання авто з двигунами внутрішнього згорання.

"Ми лише забороняємо імпорт і першу державну реєстрацію. Багато людей не розуміють саме цього", - сказала вона в коментарі УНІАН.

Згідно пояснень міністерства до законопроекту, така заборона не поширюватиметься на автомобілі Збройних сил та інших військових формувань; автомобілі фермерських господарств, які використовують за межами автомобільних доріг загального користування; автомобілі, набуті у спадок, а також на ретро та колекційні автомобілі, випущені до 1981 року.

Більше електрокарів на українських дорогах

Потреба цих змін продиктована рядом внутрішніх та міжнародних зобов'язань України.

Прийнятий цьогоріч Кабміном план заходів по реалізації Національної транспортної стратегії до 2030 року передбачає заміну всього громадського транспорту на електричний.

Окрім цього, стратегія передбачає поступовий перехід усіх видів транспорту в країні на електричні аналоги.

Автори законопроекту очікують, що його прийняття дозволить збільшити частку електричного транспорту у внутрішньому сполученні до 75 відсотків у 2030 році.

Це - надзвичайно амбітна ціль, враховуючи те, що, за словами представників Мінінфраструктури, станом на 1 липня цього року кількість зареєстрованих електрокарів в Україні становить майже 29 тис. одиниць. Це менше 1 відсотку всіх зареєстрованих в Україні авто.

Частка продажів нових електромобілів зараз на рівні 0,1 відсотка, вживаних – близько 1,5 відсотка.

За даними "Укравтопрому", в 2020 році українці зареєстрували майже 7,5 тисяч електрокарів (переважна більшість з яких вживана), в той час як нових легкових автомобілів на бензині, дизелі та газі - 85,5 тисяч авто.

Уже не говорячи про те, що минулого року вживаних іномарок з двигунами внутрішнього згорання українці зареєстрували більше 350 тисяч.

Екологічні переваги

За оцінкою фахівців Мінінфраструктури, збільшення кількості екологічного електричного транспорту дозволить суттєво скоротити викиди парникових газів в атмосферу.

Так міністерство планує в найближчі роки зменшити викиди газів в атмосферне повітря від автомобілів до 60 відсотків від рівня 1990 року.

Такий акцент саме на ролі авто в покращенні екології пов’язаний з тим, що в наших містах левова частина викидів забруднювальних речовин у повітря припадає на автотранспорт із двигунами внутрішнього згоряння.

Транспортна політика Євросоюзу, яку Україна зачасту приймає за інструкцію для виконання, поставила завдання скоротити наполовину експлуатацію авто на традиційних видах пального в містах до 2030 року і повністю відмовитися до 2050 року.

Та й внутрішнє екологічне законодавство України вимагає змін в транспортній сфері, а саме зниження викидів у сфері транспорту на 30 відсотків.

Занадто швидкий та ризикований перехід

Федерація роботодавців автомобільної галузі України підтримує прагнення міністерства створити умови для переходу українського транспорту на екологічні рейки, але зауважує, що запропоновані Мінінфраструктури строки можуть бути занадто оптимістичними.

"Український ринок може виявитися не готовим до таких перетворень так швидко, адже не буде можливості компенсувати не електромобільну частину парку", - повідомили у федерації.

Разом з тим, Україна ризикує зіткнутися з хвилею імпорту вживаних електромобілів, що означає потенційну проблему з утилізацією акумуляторних батарей.

В організації наголосили, що крім запропонованих законопроектом рішень повинні діяти також інші стимули розвитку електромобільної інфраструктури для виробників та операторів зарядних станцій, преференції для придбання та використання електромобілів, у тому числі, фінансові.

Заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов вважає, що над термінами запровадження змін треба ще подумати.

"В пояснювальній записці до законопроекту написано, що 60 відсотків забруднення атмосфери автотранспортом створюється 10,6 відсотків авто, які належать юридичним особам. То, можливо, варто почати з корпоративного автопарку і, в першу чергу, державних органів. І заборонити купівлю ДВЗ (авто з двигуном внутрішнього згорання - УНІАН) для них з 2027 року, а уже потім братися за особистий автотранспорт, наприклад, з 2035 року?", - сказав Ігнатов.

Він наголосив, що зараз потрібно ініціювати законопроект, який забезпечить повсюдний розвиток мережі електрозарядних станцій шляхом запровадження зрозумілих умов встановлення станцій і дотацій на вартість електроенергії для підзарядки.

Стимули від держави

В Україні зараз діють пільги для ввезення електрокарів. Електричні авто можна ввозити без сплати податку на додану вартість (ПДВ) і мита. Варто сплатити тільки акциз у розмірі 1 євро за кіловат потужності батареї.

Проте, держава вирішила на цьому не зупинятися. Верховна Рада прийняла закон, яким до 1 січня 2026 року звільнила від ПДВ імпорт в Україну нових транспортних засобів, оснащених електродвигунами, та тих, які працюють на зрідженому та стисненому газі або біогазі.

Також до 1 січня 2031 року парламент звільнив від ПДВ операції з постачання обладнання й комплектуючих для виробництва електротранспорту та авто на газі, якщо такі деталі використовуються українськими підприємствами для власного виробництва екологічного транспорту.

Окрім цього, Рада прийняла зміни в митне законодавство, якими передбачено до 1 січня 2031 року звільнення від сплати ввізного мита операцій з постачання обладнання та деталей для власного виробництва українськими підприємствами електрокарів та авто на газі.

Також Мінінфраструктури розробило законопроект, який передбачає перехід міст з населенням більше 300 тисяч на електробуси до 2025 року. Планується це робити за кошти міжнародних фінансових інституцій.

Проблема зарядних станцій

Активний розвиток електротранспорту в Україні неможливий без забезпечення необхідної інфраструктури для таких автівок, зокрема зарядних станцій.

За словами експерта з е-мобільності Офісу підтримки реформ Мінінфраструктури Китіної, наразі в Україні нараховується 11,4 тисяч точок зарядки (конекторів) для електрокарів, а фізичних АЗС з можливістю зарядки - близько 4 тисяч.

"На сьогоднішній день цього достатньо у містах. Є питання на магістралях, але і в міністерстві, і в "Укравтодорі", зараз розробляються проекти щодо надання локацій та сполучення міжобласних доріг, щоб було зручно користуватися електрокарами між містами України", - повідомили Китіна.

План заходів щодо реалізації Національної транспортної стратегії-2030 передбачає створення національної мережі швидкісних зарядних станцій.

Цьогоріч має бути підготовлено техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) проекту такої мережі на головних дорогах країни: М-03 Київ - Харків, М-05 Київ - Одеса, М-06 Київ - Чоп, М-09 Львів - Рава-Руська, М-10 Львів - Краковець.

Що там у Європі?

Європейський Союз, чию модель розвитку економіки активно імплементує Україна, виділяє розвиток екологічного транспорту як пріоритетний.

Раніш у липні Єврокомісія представила комплексний план боротьби зі змінами клімату в контексті європейської "Зеленої угоди" (Green Deal), який передбачає зміни в транспортній сфері.

Одна із найсміливіших пропозицій ЄС - фактична заборона продажу всередині об’єднання бензинових і дизельних авто, яка розпочне діяти з 2035 року.

Окрім цього, Єврокомісія пропонує зобов'язати всі держави Союзу створити мережу зарядних електростанцій, які будуть розташовані між собою на відстані не більше 60 кілометрів.

В перспективі найближчих 15 років ЄС планує зробити жорсткішими стандарти для нових автомобілів.

Ці зміни потребують схвалення всіма державами Союзу, але багато європейських держав уже можуть похвалитися першими успіхами.

Заборону на продаж бензинових і дизельних авто з 2030 року схвалили Швеція, Данія, Нідерланди, Словенія, Ірландія та Ісландія з 2035 року. Великобританія, Франція, Іспанія та Португалія заявили про наміри зробити це ж саме з 2040 року.

Практично всі великі автовиробники Європи і світу заявили про намір з часом повністю переорієнтуватися на виробництво електрокарів.

Коригування планів і цінова доступність

Навряд чи варто очікувати, що пропоновані Мінінфраструктури зміни будуть прийняті урядом і парламентом без змін, адже запропонований перехід дуже швидкий і навряд чи реалістичний у найближчі 8-10 років.

Проте напрямок, який задало профільне міністерство, є абсолютно правильним і своєчасним.

Тепер справа залишається за важкою щоденною роботою зі створення умов для розвитку електротранспорту в Україні. Мова і про зарядні станції, і про пільги виробникам електрокарів і для покупців автівок, і про дотації, і, врешті-решт, про купівельну спроможність українців.

Адже реальність така, що найпопулярніший електрокар серед українських покупців за підсумками минулого року - Nissan Leaf коштує майже 1 мільйон гривень, і це просто космічна сума для пересічного українця.

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