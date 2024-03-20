В одному із пунктів пропуску планують пропускати по одному автобусу на дві години.

У пункті пропуску "Медика – Шегині" на українсько-польському кордоні розпочалося блокування руху автобусів, Про це попереджає Державна прикордонна служба України.

"Згідно з інформацією від польських колег обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині". Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазанчається, що про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо.

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Перевізників та громадян закликали врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Про відновлення ритмічного руху пасажирських автобусів в пункті пропуску "Шегині" буде повідомлено додатково на ресурсах Держприкордонслужби.

Протести польських фермерів

Як відомо з січня польські фермери почали блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною. Пояснювали ці дії протестом проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України. Вони також вимагають перегляду Спільної аграрної політики ЄС. Згодом акції блокування почали проводити на кордонах з іншими європейськими країнами.

11 березня міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що польські протестувальники почали зупиняти та затримувати на кордоні автобуси з українцями.

Але польська поліція заявила, що протестувальники не блокують навмисно пасажирські автобуси на кордоні з Україною. В поліції сповільнення руху пояснили "технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів". Зазначається, що в таких випадках автобуси можуть очікувати на кордоні до 30 хвилин.

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