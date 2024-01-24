Вивезуть на дороги трактори та сільгосптехніку.

У середу, 24 січня, фермери проведуть протест у понад 150 місцях по всій Польщі. Протестувальники мають вивести на дороги трактори та сільгосптехніку, між іншим, на знак протесту проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України. Вони також вимагають перегляду Спільної аграрної політики ЄС.

Більшість протестів розпочнеться близько полудня. У Західнопоморському воєводстві фермери з’являться у понад 20 місцях, повідомляє "Польське радіо".

Вони повідомляють, що не збираються надовго блокувати дороги, а збиратимуться на видних місцях, щоб привернути увагу.

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"Цього разу ми не хочемо ускладнювати водіям день", – заявив активіст "Солідарності фермерів" Станіслав Барна.

За його словами, польські фермери мають ті самі вимоги, що й фермери в Європі. Це обмеження на імпорт агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, яка не відповідає стандартам ЄС. А також вихід із програми Green Deal.

Польські протести на кордоні

Польські перевізники на початку листопада 2023 року влаштували страйк на прикордонних переходах з Україною, висунувши низку вимог, серед яких скасування "транспортного безвізу".

У січні 2024 року польські перевізники, які з листопада блокували прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом Польщі щодо деяких вимог та призупинили свій протест.

Зрештою 16 січня перевізники Польщі завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі.

Потім було відновлено рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

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