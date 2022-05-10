Під виглядом перевірки водійського посвідчення шахраї збирали дані про серії та номери посвідчень.

Зловмисники підробляють ресурси Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється в Telegram-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, правоохоронці виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт з надання сервісних послуг.

Підроблені ресурси зловмисники "просували" за допомогою реклами в соцмережах. "Під виглядом перевірки водійського посвідчення шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Ймовірно, надалі зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, щоб вони перевірялися в базах даних", - йдеться в повідомленні.

При цьому інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.

З незаконного обігу вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень, а роботу 5 фішингових веб-ресурсів наразі заблоковано.

У Держспецзв'язку радять українцям не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, уважно перевіряти URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що це фішинговий сайт.

Дефіцит бензину і шахраї:

В Україні з кінця квітня виник дефіцит палива на АЗС.

З метою розв'язання питання дефіциту палива 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, поки йде війна і жорстке цінове регулювання.

29 квітня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські АЗС перестануть продавати бензин в роздріб.

3 травня з'явилася інформація про те, що українців просять бути обережніше при покупці бензину оскільки активізувалися шахраї.

Вас також можуть зацікавити новини:

Експерт про ринок палива в Україні: 92-й бензин зникне, про автогаз слід забувати

Складна логістика і бюрократія: як Україна переходить на європейський ринок палива

Експерт назвав найбільш дефіцитне паливо на ринку України