Дрібні і середні регіональні мережі змушені зупинятися, що призводить до розорення АЗС.

Експерт "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн розповів, як Україна перебудовується на новий європейський ринок палива після знищення Кременчуцького НПЗ росіянами.

Про це він написав у Facebook.

"Ситуація різко погіршилася після зупинки Кременчуцького НПЗ і потребує оперативних дій з боку уряду. Поки все залишається як є, фактично зупинено контрактування нових обсягів, які через складну європейську логістику та українську бюрократію йдуть дуже повільно", - зазначив експерт.

За його розрахунками, за формулою Мінекономіки, середня собівартість поставки за останній місяць становить 30,22 і 34,53 грн/л відповідно по бензину А-95 і ДП. Разом з тим регульована ціна на АЗС – 33,53 і 37,43 грн/л.

Націнка становить 3,31 і 2,90 грн/л, хоча у формулі Мінекономіки вона зафіксована на рівні 4,5 і 5 грн відповідно. "Віднімаємо 2 грн/л витрат на реалізацію, а це зарплата, енергоресурси, вторинна логістика й т.ін., і отримаємо розрахунковий чистий прибуток 1,31 і 0,9 грн/л", - зазначив експерт.

За його словами, на 1,65 - 1,8 грн/л вищий заробіток на преміальних видах пального.

Куюн зазначив, що цей розрахунок справедливий, по-перше, при постачанні залізничних партій, по-друге, при реалізації в західних областях. Для східних, південних і центральних областей слід додати 1 грн/л транспортування бензовозом.

Але розрахунок вартості імпорту гіпотетичний, тому що фізично потрібних обсягів немає.

"В цей час імпорт почали головним чином три-чотири національні мережі, але в дуже обмежених обсягах. Більш реальними для ринку центру, сходу і півдня є оптові пропозиції за старими запасами за ціною 35 грн/л на бензин і 40-42 грн/л на ДП. Тому в цих регіонах власник невеликої мережі отримує "гіпотетичний" нуль, а реально - мінус довжиною 5-6 грн на літрі", - вважає експерт.

За його словами, дрібні та середні регіональні мережі змушені зупинятися, що призводить до швидкого розорення станцій національних операторів, які теж не мають запасів пального і змушені вводити додаткові обмеження.

"Зараз звичайне явище, коли за кеш пального немає, тільки для "силовиків", муніципалітету, корпоративних клієнтів, хоча останнім теж почали вводити ліміти", - повідомив Куюн.

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24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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