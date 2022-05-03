Шахраї можуть продавати недійсні талони, або заливати пальне вкрай низької якості.

Через дефіцит пального на ринку стало більше шахраїв і бодяжників, які продають неякісне пальне та обманюють автомобілістів.

Про це повідомив експерт "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн у Facebook.

"Через нестачу пального частішають випадки шахрайства та реалізації різного шмурдяка. Хочу попередити про найбільш поширені", - написав він.

За його словами, по-перше, це покупка талонів "з рук". Через обмеження вільного продажу пального з'являється багато оголошень про продаж паливних талонів. Це механізм реалізації для юридичних осіб, які купують пальне для власних потреб. Таке явище було дуже поширене і до війни, оскільки багато мереж надавали великим покупцям знижки, а ті потім перепродували їх "фізикам".

"І тоді, а зараз і поготів багато випадків шахрайства - талони виявляються недійсними. Перевірити їх можна тільки на АЗС або в офісі оператора-емітента. Будьте пильними", - зазначив експерт.

За його словами, другим поширеним способом обману є продаж неякісного пального.

"Бодяга" - насправді стара проблема. Але якщо раніше бодяжники реально досягали непоганих якісних результатів, маючи на меті обхід податків, то зараз питання саме в якості. Є два відгуки від знайомих про зупинку машини та серйозні проблеми з двигуном", - повідомив він.

Куюн розповів, що йдеться про міні-НПЗ, які переробляють газовий конденсат з українських родовищ, додаючи октанозбільшуючи компоненти.

Але проблема в тому, що раніше октан підвищували за допомогою так званих "розчинників" з Білорусі та Росії. Рецептури були різні, в тому числі з використанням товарного бензину А-92. Зараз немає ані розчинників, ані А-92.

Для підвищення октанового числа використовується біоетанол (зневоднений спирт). Його в досить великих кількостях виробляють в Україні.

"Якість "крафтового" бензину зараз кульгає на обидві ноги. Відчувають це і споживачі: черг за "альтернативою" не спостерігається навіть на тлі жорсткого дефіциту. Тому цікавтеся, звідки паливо, не поспішайте заправляти повний бак, спробуйте. Точно не варто заправляти паливо "спиртовим" бензином, якщо не збираєтеся його швидко використовувати. Тривале зберігання небажано", - зазначив експерт.

Дефіцит бензину:

В Україні наприкінці квітня виник дефіцит палива на АЗС.

З метою розв'язання проблеми дефіциту палива 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, поки йде війна і жорстке цінове регулювання.

29 квітня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські АЗС перестануть продавати бензин в роздріб.

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