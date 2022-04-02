Експерт розповів про те, що буде з пальним на українських заправках. За його словами, наразі ситуація в країні нормалізувалася.

Ринок пального в Україні стикнувся з особливостями, пов'язаними з війною в країні, а також необхідністю знаходити нові джерела постачання, але ситуація змогла стабілізуватися.

Про це розповів Директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн в інтерв'ю ВВС.

"Я би не став драматизувати ситуацію, цей перший шок минув. Завдяки роботі учасників ринку пік навантаження на заправкову та дорожню інфраструктуру вдалося пройти", - зазначив він.

За словами Куюна, сьогодні пальне для України шукають по всій Європі, і ситуація в країні нормалізувалася.

"Я не думаю, звичайно, що буде якась профіцитна ситуація - війна є війною. За моїми оцінками, залишилось менше половини АЗС, які працювали до війни. Я бачу, що зберігається режим обмежень і потрібно розуміти, що краще хай буде такий режим, ніж не буде пального. По дизпальному взагалі не бачу, щоб були якісь обмеження. Тому ситуація нормалізувалась", - сказав експерт

Він зазначив, що найближчого місяця ринок остаточно стабілізується. "Ринок знайшов свій пульс, він знайшов той ритм, в якому треба працювати", - вважає Куюн.

На думку експерта, ринок пального в Україні навряд чи повернеться до часів, коли буде великий вибір марок бензинів і дизелю, а ситуація з автогазом буде складною.

"Я не думаю, що ми повернемось до часів, коли у нас буде повна "стела" кількох марок бензинів або дизпального. Що стосується 92-го бензину, то його взагалі більше не буде у нас. Його не виробляють у Європі. По газу ситуація складна. Його залишки теж невеликі були, ми, скажімо так, їх уже доїдаємо", - зазначив Куюн.

Експерт також додав, що скраплений газ став відносно дорогим, тож автомобіль краще не переводити на газ.

"Його споживання було аргументовано нижчою вартістю, а дешевим він був внаслідок великої різниці в податках. Коли ці податки зрівняли, газ став дорожчим. Зараз він буде коштувати 75% від ціни бензину... Ця історія вже скінчилася, попит на газ буде тільки в тих регіонах, де не буде бензину, але там, де він потрібен для побутових споживачів, які використовують для своїх потреб газ у балонах, для них ці обсяги будуть підтягуватись, але масово скраплений газ поки що зникне", - вважає Куюн.

Він також зазначив, що в Україні довелося перебудовувати логістику й постачання пального, адже основні шляхи, якими Україна імпортувала пальне - Білорусь, Росія та морем - більше не актуальні.

"Крім постачання Євросоюзу, інших напрямів немає. Зараз по всій Європі шукається пальне для України. У чому проблема? По-перше, Європа - це імпортозалежний ринок. По-друге, це раптовість, з якою ми з'явились, нас там ніхто не чекав. Що таке європейський бізнес? Це бізнес, який вже знає свої обсяги та куди він їх продасть на рік наперед. Є угоди, є контракти. Зараз Україні треба увійти та інтегруватися у цей ринок, знайти ці обсяги та стати частиною цього великого європейського ринку", - зазначив Куюн.

Щодо цін на пальне, враховуючи зростання цін у Європі, за словами Куюна, це залежатиме від рівня податків в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня уряд оприлюднив середню вартість бензину на кінець березня в розмірі 28,98 грн/літр і дизпалива (ДП) - 32,43 грн/літр.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не має перевищувати 33,53 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 37,43 грн/літр.

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