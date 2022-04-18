Ситуація з ним погіршилася після того, як росіяни завдали удар по Кременчуцькому НПЗ і зруйнували понад 20 нафтобаз.

В Україні на ринку пального наразі найбільша проблема з дизельним пальним, оскільки аграрії проводять посівні роботи.

Про це сказав експерт "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн під час інформаційного телемарафону.

За його словами, зараз відчувається дефіцит пального в Україні. Не всі заправні станції сьогодні можуть забезпечуватись у повному обсязі.

"Найбільш проблемна позиція – це дизпальне. Ситуація з ним погіршилася після того, як росіяни нанесли удар по Кременчуцькому нафтопереробному заводу і зруйнували більш як 20 нафтобаз. Крім того, є активізація попиту з боку селян, які розпочали весняні роботи, і у той же час відсутність стабільного поповнення запасів", - сказав він.

Експерт зазначив, Україна, своєю чергою, повністю змінила джерела постачання: замість Росії та Білорусі тепер пальне їде виключно з європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Сергій Куюн повідомляв, що ринок пального в Україні стикнувся з особливостями, пов'язаними з війною в країні, а також необхідністю знаходити нові джерела постачання, але ситуація змогла стабілізуватися.

На думку експерта, ринок пального в Україні навряд чи повернеться до часів, коли буде великий вибір марок бензинів і дизелю, а ситуація з автогазом буде складною.

Вас також можуть зацікавити новини: