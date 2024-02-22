Зустрінуться представники урядів двох країн.

Представники урядів України та Польщі запланували зустріч на 28 березня у Варшаві. Однак найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, до якої закликав президент Володимир Зеленський. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Polskieradio24.

За словам глави уряду, Польща повністю забезпечує транспортування зброї. Також Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує її всіма доступними засобами.

Він закликав розділити обидва питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, тобто беззаперечну підтримку України та захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

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"Ми будемо шукати захисні рішення для польських фермерів, як внутрішніми методами, так і шляхом використання національних фондів, а також шляхом подальших переговорів з Україною та європейськими інституціями, щоб негативні наслідки лібералізації торгівлі з Україною були менш серйозними та усунули їх як якомога більше. Тут на мене можуть розраховувати польські фермери", – запевнив прем’єр.

Він додав, що уряд хоче встановити лінію компромісу та домовленості з протестуючими фермерами, яка б їх влаштовувала та дозволяла припинити протести.

Блокада кордону

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту і прем'єру Польщі зустрітись на кордоні з метою врегулювання ситуація на кордоні. Державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера зазначив, що Дуда підтримує ідею зустрічі представників уряду.

Станом на 22 лютого блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів триває. Як і раніше, це шість напрямків. Йдеться про пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

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