Через цю ситуацію наразі спостерігається певне збільшення черг на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив свіжі дані щодо ситуації на українсько-польському кордоні, де відбувається блокування руху вантажівок.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Речник зазначив, що блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів триває. Як і раніше, це шість напрямків. Йдеться про пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

"Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на всіх цих шістьох напрямках на території Польщі в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2 тис. 450 вантажівок. Найбільше – це навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Шегині", - сказав Демченко.

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Паралельно він відзначив суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками за останні дні. Особливо критично це відчувається по напрямку ПП "Ягодин" та "Шегині".

"До прикладу, по "Шегинях" за вчора кордон перетнуло лише 60 вантажівок: 40 – в бік України і 20 – в бік Польщі. А по напрямку пункту пропуску "Ягодин" - це 70 вантажівок, які перетнули кордон в бік нашої держави, і жодна вантажівка не перетнула кордон в бік Польщі", - розповів речник ДПСУ.

Він додав, що польські фермери фактично не пропускають жодну вантажівку, яку рухається з України до Польщі через "Ягодин".

"За годину вони пропускають по кілька вантажівок на всіх напрямках: як в бік України, так і в бік Польщі. Але, знову ж таки, це не інтенсивний рух", - зауважив Демченко.

Для інших категорій транспорту рух наразі не блокується. Зокрема, йдеться про легкові автомобілі та автобуси. Говорячи про альтернативні транспортні шляхи для перевізників, у зв’язку з ситуацією на польському кордоні, речник розповів, що наразі спостерігається певне збільшення черг на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.

"Станом на ранок сьогодні на території Словаччини, навпроти нашого пункту пропуску "Ужгород", в чергах перебуває десь 500 вантажних транспортних засобів, а на території Угорщини, навпроти пункту пропуску "Тиса", - близько 800 вантажівок очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави", - сказав він.

Демченко підкреслив, що по цих напрямках блокування по той бік кордону не відбувається, і там забезпечується інтенсивний рух, відповідно до пропускної спроможності ПП.

Блокування українського кордону

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого польські фермери розширили протести. На мітингу в Гожичках помітили банер з написом "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

21 лютого президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру цієї країни Дональду Туску провести зустрічі на державному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів.

Він зауважив, що теж готовий прибути до кордону разом із українським урядом. Також Зеленський закликав Європейську комісію долучитися до вирішення цього питання.

Крім того, глава держави зазначив, що усі бачать, що в цій ситуації досі значно більше політики, ніж економіки. Однак Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні між державами, де почали з'являтися відверті пропутінські гасла.

У ДПСУ повідомляли, що ситуація на кордоні погіршується.

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