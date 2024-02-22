В канцелярії польського президента заявили, що немає іншого шляху, окрім діалогу.

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею Володимира Зеленського провести урядову зустріч на кордоні для вирішення питання блокування пунктів пропуску. Про це під час ефіру на TVN24 заявив Державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера.

За його словами, немає іншого шляху, окрім розмов, діалогу та рішень щодо Євросоюзу, тому що фермери протестують по всій Європі. Він додав, що Дуда "підтримує" зустріч двох урядів.

"Пан Президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією – це результат війни", – зазначив польський чиновник.

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Він не відповів, чи буде Дуда присутній на такій зустрічі, додавши, що потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і представниками ЄС.

"Президент виступає за те, щоб вести цей діалог. Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна… Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", – зазначив Дера.

Він також оцінив, що зустріч на кордоні "не найбезпечніша" і краще було б зустрітися у Варшаві, Любліні чи Жешуві.

Протести на кордоні.

Із середини лютого ситуація на українсько-польському кордоні загострилась. Польські фермери посили блокаду пунктів пропуску. Станом на 22 лютого обмеження зафіксовані на шести напрямках. Йдеться про пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Водночас президент України Володимир Зеленський запропонував президенту і прем'єру Польщі зустрітись на кордоні з метою розблокування руху українських вантажів.

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