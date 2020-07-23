Ліквідація корупційних дір в "Укравтодорі" або як польський "реформатор" потрапив під арешт

В понеділок українську громадськість сколихнула сенсаційна новина - співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали екс-керівника "Укравтодору" поляка Славоміра Новака. Це стало несподіванкою, адже в Україні ця людина мала репутацію реформатора.

Від жовтня 2016 року до вересня 2019 року Новак трудився на відновленні українських доріг і подав у відставку лише після того, як нинішній міністр інфраструктури України Владислав Криклій пригрозив йому звільненням.

Такий крок тоді виглядав дещо дивно, так як попередник Криклія Володимир Омелян постійно наголошував на успішності роботи польського реформатора. І на це були підстави. За останні три роки в нашій країні відремонтовано і побудовано близько 6,5 тис. км доріг: 2016 року - 900 км, 2017 - 2100 км, 2018 - близько 3500 км.

Однак сумніви щодо однозначно позитивної оцінки роботи Новака посіяли правоохоронні органи Польщі та України.

Саме спільними зусиллями правоохоронців двох країн, за словами директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, розслідується ця справа.

В НАБУ пояснили, що почали це розслідування ще у вересні 2019 року. Але після того, як з’ясувалося, що наведені факти також розслідує Центральне антикорупційне бюро Польщі, в листопаді 2019 року була створена спільна слідча група, до складу якої від України увійшли детективи НАБУ та прокурори САП.

В результаті 20 липня були проведені обшуки в Києві, Львові і на території Польщі. Наразі повідомлено про підозру 5 особам – самому Новаку, двом іншим громадянам Польщі, іноземному громадянину - представнику однієї з компаній-учасниць тендерів "Укравтодора", а також громадянці України - екс-радниці керівника "Укравтодору".

Відомо, що окрім Новака серед затриманих – екс-керівник розвідувального спецпідрозділу GROM Даріуш Завадка, який після звільнення з військової служби за часів урядування Дональда Туска був заступником керівника держкомпанії, яка є оператором польської ділянки нафтопроводу "Дружба". Ще одним затриманим виявився підприємець із Гданська Яцек Палюха.

Звинувачення і покарання

Прокуратура Варшави висунула звинувачення Славоміру Новаку за підозрою у вимаганні та отриманні майнових і особистих вигод в обмін на надання приватним суб’єктам контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів.

"В результаті він отримав 1 300 000 злотих (майже 300 тисяч євро)", - сказала речниця окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.

Крім того, Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні. З огляду на це Варшавський суд заарештував екс-голову «Укравтодора» на 3 місяці.

За словами в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Максима Грищука, в одному з епізодів кримінальної розслідування Новак робив пропозиції за певну винагороду продовжити договори для уникнення сплати штрафних санкцій компаніям, які не встигали вчасно виконати контракт на будівництво та ремонт українських доріг.

«На території Польщі створювалося підприємство, і за рахунок неправомірної вигоди поповнювався статутний капітал цих підприємств. Таким чином, не тільки отримували неправомірну вигоду, а й легалізували кошти», - сказав він.

За даними правоохоронців, йшлося про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом у 15 тис. євро за 300-350 тис. євро. В обмін на це екс-керівник «Укравтодору» обіцяв «не помітити» порушень термінів виконання контрактів.

В іншому епізоді компанія-переможець тендеру «Укравтодору» мала сплатити внесок до створеного підприємства у Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн грн. В ще одному з епізодів йшлося про сплату 10 відсотків «консультаційних послуг», що становило понад 180 тис. євро.

Загалом, НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання неправомірної вигоди.

«Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг. Загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро», - зазначили в НАБУ.

Перші розмови про отримання неправомірної вигоди були зафіксовані ще у грудні 2016 року - вже за кілька місяців після призначення Новака, зазначив Максим Грищук. Проте, які докази переговорів цього керівника з українськими підрядниками про неправомірну вигоду є у слідства, - не відомо. Так само не назвали правоохоронці й компанії, з яких вимагалась неправомірна вигода.

Політичний підтекст

Затримання Славоміра Новака, який широко відомий на батьківщині в якості політика, набуло неабиякого резонансу і в Польщі.

Справа в тому, що Новак був депутатом Сейму кількох скликань від «Громадянської платформи» і соратником екс-прем'єра Дональда Туска. Також він був держсекретарем у прем'єрській канцелярії Туска, а в 2011–2013 роках – міністром транспорту і будівництва Польщі.

Потім був український період керування «Укравтодором», а після повернення з України Новак знову занурився в політику. На нещодавніх президентських виборах у Польщі він був радником кандидата від «Громадянської платформи» Рафала Тшасковського, якого випередив на два відсотки діючий президент Анджей Дуда.

Саме цей факт викликає у польських опозиційних політиків сумніви у провині Новака.

«Я не маю довіри до Центрального антикорупційного бюро та прокуратури. Сьогодні вони використовуються для переслідування політичних опонентів і сліпі перед будь-якими сигналами зловживань з боку чиновників уряду та правлячої партії», - заявив член «Громадянської платформи» Славомір Нітрас.

Ще більш категоричним у висловлюваннях був міністр внутрішніх справ Польщі та член «Громадянської платформи» Бартломей Сенкевич.

«У випадку Славоміра Новака довіра польської прокуратури та Центрального антикорупційного бюро дорівнює нулю. Довіра до української влади виглядає не краще», - написав він.

Про політичний підтекст у затриманні Новака почали говорити і в Україні. Так екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян був здивований затриманням і побажав Новаку довести свою повну невинуватість.

«Для мене є дивним рішення правоохоронних органів затримати саме пана Новака, повністю ігноруючи результати «роботи» пана Балчуна (екс-голови «Укрзалізниці» - УНІАН). Зі свого боку, бажаю пану Новаку довести свою повну невинуватість, і хочу запевнити його, що українські громадяни вдячні йому за відновлення і запуск системи дорожнього будівництва, створення десятків тисяч нових робочих місць, відбудовані тисячі кілометрів доріг», - написав він.

Боротьба з корупцією

Голова громадської організації "Розвиток інфраструктури" Станіслав Гвоздіков не вірить в політичні переслідування Новака.

«При чому тут політика? Навіть якщо ми не чули факт задукоментованих розмов, ми можемо зайти в систему «Prozorro» і відфільтрувати всі закупки під час перебування на посаді Новака. Ми побачимо договори продовження термінів виконання контрактів по компаніям, які називають ЗМІ. Це було зроблено замість накладення штрафу за невиконання зобов’язань з боку підрядника», - сказав він УНІАН.

Гвоздіков зазначає, що по закону в таких випадках потрібно було розірвати договір, оголосити новий тендер і визначити нового підрядника.

І тут постає питання – як зробити корупційні дії неможливими в майбутньому в дорожньому будівництві? Гвоздіков впевнений, що для цього потрібно мінімізувати людський фактор: прибрати чиновників від прийняття рішень.

«Це можна зробити шляхом введення електронного документообігу, що вже було зроблено за нового керівництва «Укравтодору». За часів Новака можна було підписувати додаткову угоду про перенос термінів, і контролюючі органи це не могли побачити, тому що не було системи електронного документообороту», - зазначив він УНІАН.

Також для викорінення корупції в автодорожному будівництві, за словами Гвоздікова, потрібно, прибрати можливість чиновникам «проштовхувати своїх» підрядників.

«Це робиться в усьому світі шляхом формалізації етапів закупок. Зараз це намагаються зробити: «Укравтодор» розробив методологію закупівель. Це зробить неможливими такі ситуації, коли вимагають сертифікат на каток або при будівництві використовувати укладач асфальту шириною 2,05 м. Скажіть, якщо мова йде про об’єкт шириною сім метрів, це має значення?», - переконаний він.

Крім того, за словами Гвоздікова, нова методологія закупівель «Укравтодору» дозволить не допускати до тендерів компанії, які не мають, наприклад, асфальтоукладальників.

Але найголовнішим кроком в боротьбі з корупцією у сфері будівництва доріг має стати якісна і професійна робота правоохоронних органів.

Хоча ситуація з Новаком вже дала ринку позитивний сигнал.

«За цю ніч, я переконаний, сон втратили люди, які працювали при Новаку та підрядники. Тепер чиновники будуть дисциплінованішими і будуть боятися брати участь в схемах. Адже за тобою можуть прийти в будь який момент», - зазначив Гвоздіком.

Але для збереження цього відчуття на постійній основі потрібна систематична робота правоохоронних органів.

Винен Новак в інкримінованих злочинах, чи ні - покаже час. Лише доведення його вини в суді дасть можливість стверджувати: ким він був насправді – реформатором чи корупціонером. Проте очевидним залишається факт того, що боротьбу з корупцією в Україні потрібно посилювати.

Олександр Куницький