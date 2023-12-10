Блокада кордону розпочнеться 11 грудня о 15:00 і триватиме до тих пір, поки не будуть задоволені вимоги перевізників.

Словацькі перевізники оголосили про продовження блокади кордону з Україною на переході "Вишнє Німецьке - Ужгород". Про це йдеться в заяві Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS).

Як йдеться у повідомленні, блокада кордону розпочнеться 11 грудня о 15:00 і триватиме до тих пір, поки не будуть задоволені вимоги перевізників. Кордон заблокують для вантажних перевезень, пасажирський рух обмежувати не будуть.

Зазначається, що рішення прийнято "на підставі оцінки отриманої інформації та її впливу на ринок автомобільного транспорту Словаччини".

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Основною вимогою UNAS є скасування "транспортного безвізу", що діє між Європейським Союзом та Україною з 1 липня 2023 року (він скасовує для українських перевізників отримувати дозволи для роботи на ринку Євросоюзу).

Блокада українського кордону - що відомо

Як писав УНІАН, перевізники з Польщі продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. У чергах на території Польщі зараз знаходяться тисячі вантажівок чекаючи виїзду в Україну.

Також до польських перевізників приєднався Союз автомобільних перевізників Словаччини, з 1 грудня заблокувавши пункт пропуску "Ужгород" на кордоні з Україною. 5 грудня рух вантажівок був відновлений, однак словацькі перевізники загрожувати відновити блокаду, якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

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