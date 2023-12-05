Оформлення вантажних транспортних засобів на КПП "Ужгород" здійснюється встановленим порядком.

Рух для вантажівок на кордоні Словаччини з Україною, що був перекритий з 1 грудня через протести словацьких перевізників, наразі розблоковано, інформує Державна прикордонна служба України.

"За інформацією, що надійшла українським прикордонникам від представників Прикордонної поліції Словацької Республіки о 22 годині на території Словаччини завершилися дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке"", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", - йдеться у повідомленні.

Акцію проводили представники Спілки перевізників Словаччини.

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"Наразі оформлення вантажних транспортних засобів здійснюється встановленим порядком", - повідомляють прикордонники.

У ДПСУ водночас звертають увагу, що у зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.

Станом на ранок сьогодні в черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.

Ситуація на українському кордоні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 6 листопада польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають спрощення правил проходження митниці порожнім автотранспортом, а також повернення системи ліцензій для українських перевізників, що працюють в ЄС.

Через страйк на кордоні зібралися тисячі вантажівок, які прямують до України.

Польський міністр інфраструктури закликав Україну виконати низку вимог протестувальників. Згодом їх підтримав і прем'єр Матеуш Моравецький.

4 грудня у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на польському кордоні розпочато оформлення великовагових вантажівок.

З 1 грудня до акції з блокади кордонів вирішили доєднатися і перевізники у Словаччині, які почали блокувати рух вантажівок в напрямку українського прикордонного пункту пропуску "Ужгород". Перелік вимог у них практично той самий, що й у поляків – словаки теж невдоволені конкуренцією з боку України.

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