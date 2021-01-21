"Укрзалізниця" піднімає ціни: чи відлякає боротьба компанії зі збитками пасажирів та бізнес

Державний залізничний монополіст "Укрзалізниця" та урядовці оголосили про плани з березня підвищити ціни на пасажирські квитки. Підходи до тарифів на вантажні перевезення також будуть переглянуті. Спроба компанії вийти в "плюс" в умовах коронакризи ставить багато питань і викликає негативну реакцію суспільства.

Кінець минулого року і початок нинішнього зробили українцям чимало цінових сюрпризів. Прискорення інфляції та традиційні зимові стрибки цін на комунальні послуги вдарили по кишеням громадян, доходи яких і так впали через коронакризу. Підтримати сумний тренд вирішив і державний залізничний монополіст "Укрзалізниця".

Директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський повідомив УНІАН, що згідно проекту фінансового плану на 2021 рік з березня планується поступове зростання тарифів на пасажирські перевезення.

"У проекті фінплану на 2021 рік ми закладаємо поступове зростання тарифу на пасажирські перевезення на 2 відсотки щомісяця, починаючи з березня і до кінця року", - повідомив він.

Вартість плацкарту з Києва до Львова, наприклад, зросте зі 190 до 232 гривень. На перший погляд, це незначне зростання в грошовому еквіваленті, проте поєднане з очікуваним у 2021 році прискоренням інфляції воно стає для українців додатковим фінансовим тягарем.

За словами Перцовського, для пом’якшення негативного впливу підвищення цін на квитки "Укрзалізниця" продовжить розвивати програми лояльності.

"Ціни на поїздку залізницею так чи інакше залишаться максимально доступними порівняно з іншими видами транспорту, при цьому ми продовжимо активно розвивати програми лояльності, надавати особливі умови для групових перевезень і разом з Міністерством інфраструктури розроблятимемо динамічну тарифікацію", - сказав директор "Пасажирської компанії".

Профільне Міністерство інфраструктури також вважає, що такий підхід компанії дозволить пасажирам суттєво зекономити.

"Укрзалізниця" запустила можливість, що якщо ти купляєш білет заздалегідь, як в авіаквитках давно працює, то знижка може бути до 40 відсотків на маршрути, нічні потяги і не тільки", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Індексація, збитковість, борги місцевої влади

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак називає головною причиною необхідності підвищити ціни на квитки потребу подолання хронічної проблеми збитковості пасажирських перевезень.

"З приводу вартості квитків - з 2018 року ціна не змінювалася, незважаючи на інфляцію, зміну курсу і таке інше. Тому, на жаль, на сьогодні пасажирські перевезення збиткові для "Укрзалізниці". У всьому світі пасажирські перевезення дотуються з державного бюджету, у нас цього немає. Крім того, ми не те що не підвищуємо вартість проїзду, ми навіть не індексуємо на рівень інфляції", - сказав він.

В свою чергу, міністр інфраструктури Криклій повідомив, що індексація цін на пасажирські перевезення планувалася ще в минулому році, проте пандемія коронавірусу тоді змусила відкласти ці плани.

Експерти транспортної галузі погоджуються з такою логікою профільного міністерства та керівництва "Укрзалізниці".

"Безумовно потрібно поступово підтягувати вартість перевезення в залізничному транспорті до тих витрат, які здійснює "Укрзалізниця", - сказав директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Проте, в умовах економічної кризи у громадян, зрозуміло, виникають питання щодо доцільності зростання тарифів саме цього року, особливо враховуючи те, що "Укрзалізниця" сприймається частиною суспільства як неефективна державна компанія, яка не може ефективно протидіяти корупції.

"Фінансовий стан "Укрзалізниці" не є задовільним. Хоча на нього вплинули як об'єктивні обставини, так і неефективна діяльність, корупція, проте вже традиційно "Укрзалізниця" вирішує свої фінансові проблеми за рахунок своїх клієнтів. Оскільки підприємства, які користуються послугами вантажних перевезень, згуртувалися та успішно протистоять спробам підвищення тарифів, то "Укрзалізниця" вирішила відігратися на пасажирах", - сказав УНІАН експерт Олександр Хмелевський.

Загалом проблема збитковості пасажирських перевезень не є вигаданою: перевезення залізничним транспортом України в січні-листопаді 2020 року в зв’язку із карантинними обмеженнями скоротилися на 56 відсотків - до 63 мільйонів пасажирів, а загальний розмір збитків компанії в першому півріччі склав 8,8 мільярдів гривень.

"Укрзалізниця" обіцяє підвищити якість перевезень

За словами директора "Пасажирської компанії" Перцовського, підвищення цін на квитки дозволить "Укрзалізниці" отримати додатково понад 500 млн грн доходу, що хоч і не перекриє всіх витрат, але дасть змогу інвестувати в підвищення якості перевезень.

Загалом "Укрзалізниця" очікує, що пасажирські перевезення в 2021 році згенерують 9 мільярдів гривень доходу. В першому півріччі минулого року пасажирські перевезення принесли компанії менше двох мільярдів гривень.

За рахунок додаткових надходжень компанія планує в цьому році оновити півсотні пасажирських вагонів на 450 мільйонів гривень. За словами Перцовського, "Укрзалізниця" здійснюватиме ремонт на власних заводах, що, в свою чергу, дозволить завантажити замовленнями виробничі потужності і дати роботу співробітникам.

В компанії відзначають, що модернізація вагонів передбачатиме їх суттєве осучаснення.

"Оновлений рухомий склад має сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки зі склопакетами, ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів. Серед новацій — USB розетки біля кожного місця, під столиками встановлені спеціальні полички для зручного зарядження телефонів, купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю, на столиках спеціальні місця для склянок та багато іншого", - повідомив Перцовський.

Допомогти з оновленням парку пасажирських вагонів зголосилася і держава. Зокрема, держбюджет на 2021 рік передбачає кошти на закупівлю 100 пасажирських вагонів.

"Сто вагонів – це приблизно 5 відсотків від усього рухомого складу. Якщо ми будемо закладати по 5 відсотків щороку, то насправді доволі динамічно будемо рухатися", - сказав міністр інфраструктури Криклій.

Експерт Вовк вважає, що заплановане збільшення доходів від пасажирських перевезень навряд чи суттєво підвищить інвестиційну спроможність компанії, і для виходу в "плюс" залізничникам потрібно буде ще підвищувати ціни.

"Ми говоримо тільки про поетапний вихід на собівартість і то, це можливо тільки тоді, коли у нас будуть, в тому числі, компенсації по пільговим категоріям. Підняття цін – тільки один із кроків. Нам потрібно кожного року поступово піднімати вартість, щоб вийти на рівень економічно обгрунтованих тарифів", - сказав він.

Проблема компенсації по пільговим категоріям уже визначена як пріоритетна для Мінінфраструктури та "Укрзалізниці". Зараз активно обговорюється впровадження Public Service Obligation - ринкової моделі замовлення транспортних послуг, при якій держава і місцева влада оплачують перевізникам вартість соціально значущих маршрутів. Завдяки впровадженню такої моделі компанія планує збільшити доходи від пасажирських перевезень.

Зміна підходів до вантажних перевезень

Значно оптимістичніше в 2021 рік може дивитися бізнес, який замовляє послуги із перевезення вантажів залізницею. В кінці 2020 року голова правління компанії Жмак повідомив, що в цьому році керівництво "Укрзалізниці" не буде ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення і сконцентрується на питанні зниження собівартості послуг.

"Укрзалізниця" не збирається підвищувати тарифи. Ми збираємось знижувати собівартість наших послуг і для цього ми працюємо над оптимізацією по всіх напрямках: електроенергія, економія дизельного пального, боротьба з його розкраданнями, оптимізація руху", - сказав він.

За словами економічного експерта Хмелевського, така заява є позитивною, проте невизначеність щодо розвитку національної економіки в умовах коронакризи ставить багато питання щодо росту вантажоперевезень.

"Те, що компанія відмовилася від підняття в 2021 році тарифів на вантажні перевезення, є позитивною новиною для бізнесу. Це сприятиме відновленню роботи підприємств. Проте, епідемія та економічна криза будуть тривати протягом 2021 року, тому обсяги вантажних перевезень в цьому році можуть не відновитися", - сказав експерт.

Проте, обіцянка нового керівника компанії сприймається з певним скепсисом, адже восени він повідомив, що компанія запропонує вантажовідправникам формулу економічно обґрунтованих тарифів, яка передбачатиме їх можливе підвищення.

"Думаю, вантажовідправникам буде цікавіше заплатити, образно, на 5 грн більше, але доставляти вантажі швидше. Шляхом прискорення обігу вони зароблять більше, тому я хочу збалансувати тариф і швидкість доставки", - повідомив Жмак.

І хоча він підкреслив, що компанія розпочне реформування цієї сфери не з тарифів, а з оптимізації руху, ці заяви свідчать, що "Укрзалізниця" поки сама на 100 відсотків не впевнена у тому, якою буде реформа вантажних перевезень і як це вплине на ціни.

Експерт Вовк відзначає, що в нинішніх умовах реформа вантажоперевезень не може грунтуватися на підвищенні тарифів.

"При цьому стані економіки, який є сьогодні, подальше зростання тарифів призведе до втрати вантажопотоку. Ми спостерігали цей тренд в минулі роки, коли як тільки "Укрзалізниця" піднімала тарифи, вона втрачала вантажну базу", - повідомив він.

Вовк підкреслив, що зараз потрібно рухатися в напрямку підвищення ефективності перевезень.

Динаміка вантажоперевезень останніх двох місяців 2020 року, коли вони зростали мінімум на 7 відсотків щомісяця, дозволяє "Укрзалізниці" з більшим оптимізмом дивитися на перспективи 2021 року.

Фінансовий план, який передбачає ріст тарифів, ще потребує схвалення урядом, проте єдність позицій Мінінфраструктури та "Укрзалізниці" говорить про високу вірогідність його підтримки. Проте, не планом єдиним має перейматися компанія, а системним реформуванням, яке б дало можливість не латати дірки, а створити надійні механізми фінансування і запропонувало б українцям залізничний сервіс європейської якості.

Павло Степанець

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