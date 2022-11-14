Протягом найближчих днів обіцяють також запустити потяг до Херсона.

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відновлює пасажирське сполучення з Миколаєвом.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні, 14 листопада, з Києва о 22:00.

Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

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Зазначається, що поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних – з Миколаєва.

З Києва він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах "Укрзалізниці".

Крім того, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін зазначив, що вже в найближчі кілька днів буде відновлено залізничне сполучення з Херсоном.

"Залізничники вже працюють на напрямку, вони йдуть одразу за військовими та вибухотехніками. Вже виявлено багато пошкоджень інфраструктури, але ми її швидко відновимо та запустимо довгоочікуваний рейс нашого "Потяга до перемоги", – додав керівник "Укрзалізниці".

Ситуація в Миколаєві: що відомо

11 листопада очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що уся Миколаївська область, крім території Кінбурнської коси, звільнена від російських окупантів.

Кім наголосив, що через вихід російських військ із Херсона вірогідність атак Миколаївської області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що після розмінування на деокупованій території розпочнуться ремонтні роботи, щоб відновити водопостачання Миколаєва. Місто залишилося без централізованого водопостачання на початку квітня після пошкодження окупантами об’єктів водопроводу.

Водночас міський голова Миколаєва поки що не радить жителям повертатись у місто на тлі звільнення Херсона. Він заявив, що життя Миколаєва після звільнення Херсона з-під російської окупації не змінилося.

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