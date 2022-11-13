Голова Миколаївської ОВА заявив, що найближчим часом область буде спати спокійно, і закликав бізнес та будівельників повертатися до Миколаєва.

Через вихід російських військ із Херсона вірогідність атак Миколаївської області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

В ефірі інформаційного марафону голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що суттєве зменшення небезпеки ракетних атак з цих систем відбулося через те, що російські війська відійшли не тільки за Дніпро, а й далі.

"Тому я вважаю, що найближчим часом Миколаївська область буде спати спокійно. Будемо для цього надалі працювати з партизанами та з херсонськими угрупованнями", - сказав він.

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Також Віталій Кім закликав бізнес та будівельників повертатися у місто для відновлення регіону. За його словами, після деокупації території на півдні та встановлення безпечної дистанції можна говорити про відновлення роботи портів та бізнесу в регіоні.

"Після більш-менш безпечної дистанції буде порушуватися питання відновлення портів Миколаєва, тому що це важливо. Але загалом зараз я буду звертатися до всього бізнесу, до людей, щоб готувалися повертатися, розгортатися у Миколаєві, допомагати у відновленні регіону. Бо я на зараз для себе ставлю завдання - відновлення регіону", - сказав Кім.

Він також зазначив, що у Миколаївській області вже почалися відновлювальні роботи.

"Я запрошую будівельників, будівельні компанії, які можуть працювати. Будемо щось думати з грошима і будемо відновлювати наш регіон", - підкреслив голова ОВА.

Звільнення Херсона - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, станом на 10 листопада ЗСУ звільнили територію Херсонської області площею майже 1,4 тис. кв. км.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині. Уже 11 листопада українські військові зайшли до Херсона.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки в цей день Україна повертає Херсон.

12 листопада в Офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрацій, а також співробітники місцевих поліції та СБУ. Цього ж дня Зеленський повідомив, що військовослужбовці ЗСУ вже встановили контроль над 60 населеними пунктами у Херсонській області.

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