За його словами, наразі потрібно зрозуміти, наскільки зміниться безпекова ситуація, адже раніше Миколаїв російські окупанти обстрілювали з-під Херсона.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич поки що не радить жителям повертатись у місто на тлі звільнення Херсона. Він заявив, що життя Миколаєва після звільнення Херсона з-під російської окупації не змінилося.

"На сьогоднішній день я продовжую говорити миколаївцям про те, щоб вони поки що не поверталися до Миколаєва. По-перше, через відсутність води. По-друге, через можливі обстріли", - сказав Сєнкевич під час онлайн-брифінгу.

За його словами, потрібно зрозуміти, наскільки зміниться безпекова ситуація, бо раніше Миколаїв російські окупанти обстрілювали з-під Херсона. Він зазначив, що очікує на можливі атаки окупантів на об'єкти критичної інфраструктури.

Відео дня

"Миколаїв обстрілювався дуже активно за весь час війни. В останні два тижні ці обстріли зменшились", - заявив він і додав, що востаннє місто обстрілювали три дні тому, коли загинуло сім людей після обвалу п'ятиповерхової будівлі.

Сєнкевич зазначив, що з тих пір можна почути вибухи на околиці міста, але у самому Миколаєві їх немає.

"Це пов'язано з тим, що нас обстрілювали з-під Херсону, з ракетних комплексів С-300. Зараз, я так розумію, що вони (окупанти) перекинули їх на лівий берег і там розгортають нову оборону й нові місця для нападу, тому зараз у нас поки що тихо", - пояснив мер.

Окремо він наголосив, що сьогодні у місті не працюють великі і середні підприємства.

"Головне сьогодні – це не підприємства, не їхні будівлі, а люди, які на них працюють. І якщо керівники цих підприємств готові гарантувати своїм людям безпеку, то вони можуть повертатися. Якщо ні, то власне запускатися ще, на мою думку, рано. Ейфорія від звільнення Херсона насправді є. Але давайте подивимося найближчим часом, яким чином розвиватимуться військові події на фронті, і тоді будемо розуміти щодо того, як далі діяти", - сказав Сєнкевич.

А керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону повідомила, що "абсолютне виключення загрози ще неможливе, оскільки залишаються ті самі географічні особливості області, які ще не звільнені, там триває робота, розслаблятися ще не можна, хоча вже передихнути часом миколаївцям вдається".

Ситуація на півдні України

11 листопада начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено (окрім Кінбурнської коси).

10 листопада стало відомо, що захисники України взяли під контроль Снігурівку. Нардеп Роман Костенко казав, що це останнє місто, яке знаходилося під контролем рашистів у Миколаївській області.

Президент Зеленський здійснив візит на південь, зокрема у деокупований Херсон.