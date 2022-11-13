Після розмінування на деокупованій території розпочнуться ремонтні роботи, щоб відновити водопостачання Миколаєва.
Як у відеозверненні повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, він повернувся з деокупованої частини Херсонської області, де оглядав місця пошкоджень труби водопроводу Дніпро-Миколаїв.
"Таких місць декілька. Зараз там працюють сапери. Вони розміновують всі прилеглі території. Лише під час мого візиту біля мене знайшли неподалік три міни", - зазначив Сєнкевич.
Він повідомив, що нині триває процес розмінування, і після цього фахівці водоканалу ремонтуватимуть цю трубу.
Сєнкевич розповів також про огляд станції водозабору, де є проблеми з електропостачанням. При цьому він зауважив, що "не все так погано, як могло бути".
Мер наголосив, що всі причетні служби працюють над тим, щоб у Миколаєві з'явилася вода.
Війна в Україні: Миколаїв
Як повідомляв УНІАН, Миколаїв залишився без централізованого водопостачання на початку квітня після пошкодження окупантами об’єктів водопроводу Дніпро-Миколаїв. Протягом місяця у Миколаєві взагалі не було водопостачання.
Потім воду почали подавати з річки Південний Буг, але таку воду можна використовувати лише для технічних потреб.