Миколаїв залишився без централізованого водопостачання на початку квітня після пошкодження окупантами об’єктів водопроводу.

Після розмінування на деокупованій території розпочнуться ремонтні роботи, щоб відновити водопостачання Миколаєва.

Як у відеозверненні повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, він повернувся з деокупованої частини Херсонської області, де оглядав місця пошкоджень труби водопроводу Дніпро-Миколаїв.

"Таких місць декілька. Зараз там працюють сапери. Вони розміновують всі прилеглі території. Лише під час мого візиту біля мене знайшли неподалік три міни", - зазначив Сєнкевич.

Він повідомив, що нині триває процес розмінування, і після цього фахівці водоканалу ремонтуватимуть цю трубу.

Сєнкевич розповів також про огляд станції водозабору, де є проблеми з електропостачанням. При цьому він зауважив, що "не все так погано, як могло бути".

Мер наголосив, що всі причетні служби працюють над тим, щоб у Миколаєві з'явилася вода.

Війна в Україні: Миколаїв

Як повідомляв УНІАН, Миколаїв залишився без централізованого водопостачання на початку квітня після пошкодження окупантами об’єктів водопроводу Дніпро-Миколаїв. Протягом місяця у Миколаєві взагалі не було водопостачання.

Потім воду почали подавати з річки Південний Буг, але таку воду можна використовувати лише для технічних потреб.

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