"Відкрите небо" з ЄС: що дасть Україні Спільний авіаційний простір

Україна та Євросоюз найближчим часом планують підписати угоду про "Спільний авіаційний простір". Це дозволить Україні лібералізувати внутрішній авіаринок та отримати ширший доступ до європейського. Пасажирам він обіцяє дешевші квитки та більший вибір.

Україна та Європейський Союз зовсім скоро можуть підписати угоду про Спільний авіаційний простір. Це може мати для національного авіаційного ринку революційні наслідки.

Визначений Україною в Конституції рух до членства в Європейському Союзі передбачає інтеграцію у всіх сферах, однією з яких є авіаційна галузь. На цьому напрямку пріоритетом для України є підписання угоди про Спільний авіаційний простір (відомої також як Угода про «Відкрите небо») - базової двосторонньої угоди між ЄС і іншими країнами, яка встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини в авіаційній сфері.

Україна була близька до підписання цього договору ще в 2013 році, коли сторонам вдалося попередньо узгодити текст угоди. Але тоді поставив на паузу процес підписання конфлікт між Великобританією та Іспанією щодо статусу аеропорту в Гібралтарі – території, щодо якої існує багаторічна територіальна суперечка між двома країнами.

Офіційний вихід Британії з Євросоюзу наприкінці 2020 року подарував Україні шанс нарешті підписати цю угоду.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що це може відбутися в 2021 році, і представники ЄС поділяють такий оптимізм.

«Щодо Угоди про спільний авіаційний простір, Україна все виконала зі своєї сторони, і підписання відбудеться найближчим часом», - повідомив в лютому голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Проте на вулиці березень, а підписання затягується, що, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, викликано бюрократичними причинами, які мають бути вирішені найближчим часом.

«Цей договір так давно, з 2013 року, лежав і чекав на підписання, що там у тексті зашиті посилання на документи Європейської комісії, директиви, які вже не існують. Вони не можуть підписувати те, що не існує. А просто так видалити - це зміна тексту», - сказав міністр.

Дешеві квитки та ширший вихід на європейський ринок

В українському уряді висловлюють впевненість у значних позитивних змінах, які угода принесе нашій країні.

«Це сприятиме подальшому розвитку української авіаційної галузі, збільшенню кількості польотів та пасажирських перевезень», - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, підписання угоди допоможе розвитку вітчизняної авіації, туристичної галузі та матиме загалом позитивний ефект на економіку.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина акцентувала, що угода надає Україні доступ до величезного ринку авіаперевезень Європи і дозволить здешевити квитки для українців.

«Угода про Спільний авіапростір з ЄС - це вільна конкуренція, створення нового ринку, розширення доступу на 500-мільйонний ринок авіаперевезень ЄС, дешевші квитки та більше рейсів. Авіаперевезення стануть доступним видом транспорту. Враховуючи, що у нас є безвіз, це дозволить збільшити контакти між людьми і перельоти між ЄС та Україною», - заявила Стефанішина.

В той же час, вона підкреслила, що Угода про «відкрите небо» містить велику кількість зобов’язань по безпеці польотів і захисту прав споживачів, які Україні треба виконати.

Профільний міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що підписання угоди вкрай важливе саме зараз, в період глибокої авіаційної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

«За підсумками 2020 року обсяги авіаційних пасажирських перевезень в Україні скоротились на 65 відсотків у порівнянні з докризовим 2019 роком. Саме тому підтримка авіації в умовах карантинних обмежень має велике значення і укладення угоди про Спільний авіапростір дозволить це зробити», - повідомив він.

Для інтеграції в європейський авіапростір Україна робить важливі кроки. В листопаді минулого року Європейська організація по безпеці аеронавігації («Євроконтроль») схвалила приєднання нашої країни до Спільної системи маршрутних зборів, що дозволяє впровадити європейську систему формування та справляння плати за аеронавігаційні послуги.

В «Украерорусі» відзначили, що обробка виставлених «Євроконтролем» рахунків за аеронавігацію від імені України забезпечить майже 100-відсоткову їх оплату авіакомпаніями.

Зауваження українських перевізників

Можливий позитивний ефект від інтеграції України в Спільний авіаційний простір ЄС відзначають в найбільшому українському авіаперевізнику «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

«Ми можемо наразі говорити про ті речі, які насправді надали б переваги українським перевізникам. Зокрема, користю від даної угоди могли б стати гарантовані зручні слоти у ключових аеропортах Європи, право здійснювати перельоти між країнами Європи», - повідомила УНІАН прес-служба перевізника.

В МАУ вважають, що переговірний майданчик між Україною та ЄС щодо Спільного авіаційного простору має бути використаний для вирішення і інших нагальних проблем авіаційної галузі.

«Для нас як авіакомпанії було б дуже важливо, щоб даний переговорний майданчик був використаний не тільки для підписання угоди про «Відкрите небо», але і просування ідеї відновлення можливості для українців вільно подорожувати до країн Європейського Союзу, зокрема, з туристичною метою», - повідомила прес-служба.

Інший великий український авіаперевізник SkyUp Airlines відзначає неактуальність угоди для української авіаційної галузі в сучасних кризових умовах.

«Через пандемію більшість напрямків майже повністю зупинилась. Майже всі європейські авіакомпанії отримали багатомільярдні дотації (наприклад, Lufthanza – 9 мільярдів євро, Ryanair – 600 мільйонів фунтів стерлінгів, а Wizz Air – 300 мільйонів фунтів) від своїх урядів чи від ЄС. В Україні такої підтримки не було, і на цьому фоні говорити про вільну конкуренцію беззмістовно», - повідомили УНІАН в компанії.

На думку перевізника, наразі куди важливіше зробити кроки для порятунку українських авіаперевізників, скасувавши акцизи на паливо, ПДВ на внутрішні перевезення та запропонувавши державну програму кредитування.

Окрім цього, в компанії вважають, що Угода про «відкрите небо» є нерівноправною для України і ЄС.

«Європейські авіакомпанії отримують право здійснювати перельоти всередині країни, у той час, як українські – не зможуть літати між містами, або країнами ЄС, а тільки виконувати рейси з України. Фактично для нас майже нічого не зміниться, а європейські компанії отримають преференції. У довгостроковій перспективі це матиме негативні наслідки не тільки для нашої компанії, але й для всієї індустрії авіаперевезень в Україні», - повідомила прес-служба.

В той же час, SkyUp підтримує вирішення питання безпеки й уніфікованої стандартизації з ЄС через підписання угоди, але наголошує, що в підсумку український пасажир не виграє від цієї угоди.

«Для пасажирів радикальних змін не відбудеться. Грузія і Молдова, яких у нас часто наводять як успішний приклад імплементації угоди про «Відкрите небо», змогли залучити лише одного лоукостера, який в Україні і так давно працює. Крім того, безпосередньо зараз кордон все одно залишається закритим для туристів із нашої країни», - підсумували в авіаперевізнику.

Ризики конкуренції і підтримка держави

Експерт в авіаційній галузі Богдан Долінце відзначив, що попри наявність очевидних плюсів, угода справді має певні мінуси для українських перевізників.

«З однієї сторони спрощується бюрократичний механізм стосовно відкриття нових рейсів, нових напрямків з України до ЄС, знімаються обмеження, які діяли на деяких напрямках відповідно до міждержавних угод... Разом з тим, залишається ряд інших обмежень, пов’язаних з можливістю виконання польотів всередині країни. Наприклад, Україна справді отримає можливість виконувати польоти між країнами ЄС, але без дозволу виконання польотів всередині країни, тобто між містами в конкретній європейській країні», - сказав він в коментарі УНІАН.

В той же час, європейські компанії зможуть літати як між країнами ЄС та Україною, так і всередині нашої держави, на що скаржилися українські авіаперевізники.

Також Долінце вважає, що в перспективі підписання угоди може збільшити обсяги пасажирських перевезень, але за рахунок росту конкуренції може зробити значно важчим життя українських авіакомпаній.

«В умовах конкуренції деякі компанії можуть не пережити і піти з ринку, а це означатиме не тільки втрати для пасажирів, а й для держави, адже це робочі місця, податки, це забезпечення роботою інших суміжних галузей», - сказав він.

Що ж до квитків, то експерт переконаний, що суттєвого зниження їх вартості завдяки підвищенню конкуренції очікувати не слід.

«Якщо говорити про вартість квитків, то ми розуміємо, що внаслідок локдауну значно погіршилося фінансове здоров’я перевізників. Це означає, що коли ситуація буде покращуватися, то авіакомпанії будуть вимушені всі ці збитки поступово перекладати в майбутню вартість квитків. З іншої сторони, підписання угоди про «Відкрите небо» дозволить підвищити конкуренцію на ринку, а це як правило призводить до певного зниження вартості квитка. Мова не йде про суттєве зниження вартості», - сказав Долінце.

Експерт з питань транспорту, президент громадського об’єднання «Центр Національної транспортної стратегії» Віктор Довгань також вважає, що ціни на квитки можуть знизитися за рахунок росту конкуренції, а від самої угоди виграють пасажири і аеропорти.

«В будь-якому випадку прихід нових гравців – це сплата аеропортних зборів, тобто як пасажир, так і аеропорти виграють», - сказав він.

За його словами, можуть втратити українські авіакомпанії, яким прийдеться конкурувати з європейцями.

«Допомогти їм можемо двома заходами – це скасувати ПДВ на внутрішні перевезення і скасувати акциз на авіаційне пальне», - сказав він.

Довгань підкреслив, що за останні роки Україна зробила чимало для адаптації своїх авіаційних правил до європейських, тому реалізація угоди в цих умовах буде значно простішою і швидшою.

Безальтернативність європейського напрямку розвитку не залишає Україні іншого вибору, як максимально інтегруватися з ЄС, в тому числі в авіаційній сфері. Питання тільки в тому, коли і яким чином це зробити.

Невизначеність з датою підписання угоди про «Відкрите небо» та неоднозначна оцінка ринком планованих змін дає сигнал державі, що національна авіаційна галузь потребує підтримки в підготовці до жорсткої конкурентної боротьби з європейським авіабізнесом.

Павло Степанець

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