Вони вказали, чого бракує Україні, щоб запустити цивільні вантажні й пасажирські авіаперевезення вже зараз.

Українські авіакомпанії розповіли УНІАН про умови відновлення польотів з України на тлі розмов про можливе відкриття аеропортів "Львів" або "Бориспіль".

Як йдеться у статті УНІАН, представники авіакомпанії SkyUp Airlines зазначають, що сьогодні неможливо говорити про конкретні терміни щодо відновлення цивільних авіаперевезень через наявні безпекові ризики. На їхню думку, відновлення цивільних польотів - це багаторівневий процес, який потребує значного часу та зусиль багатьох сторін.

"Першочергово ми маємо отримати безпекові гарантії та схвалення від Збройних Сил України, Державної авіаційної служби України, Європейського агентства авіаційної безпеки та інших компетентних органів країн, з яких здійснюватимуться польоти. Додатково потрібно комунікувати з лізингодавцями, страховиками, а також забезпечити відновлення інфраструктури і налаштувати всі необхідні внутрішні процеси".

Певні умови відновлення польотів назвали і у компанії Supernova Airlines (авіакомпанії "Нової пошти"). "Компанія Supernova підтримує відкриття повітряного простору над Україною. Однак для цього мають бути відповідним чином зменшені усі ризики для цивільних літаків і гарантована безпека таких польотів. Якщо виконання рейсів нестиме найменшу загрозу для наших пілотів - ми точно від них відмовимось. Адже життя людей для нас головне", - сказали у компанії у відповідь на запит УНІАН.

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Крім того, у Supernova додають, що будуть враховувати економічну доцільність польотів з України. Адже на собівартість рейсів може суттєво вплинути вартість страховки для літаків. Поки що у компанії готові "робити будь-який експертний та інтелектуальний внесок" у розробку рішення щодо відкриття повітряного простору.

Відновлення цивільного авіасполучення в Україні

Тема відкриття цивільного авіасполучення в Україні на тлі війни активно обговорювалася протягом 2022-23 років, розглядалися різні аеропорти, але польоти так і не відновилися. Проте раніше у вітчизняному МЗС повідомляли, що польоти до Львова можуть розпочатися після отримання Україною F-16.

Навесні 2024 року Олександр Кубраков, віце-прем'єр із відновлення - міністр із розвитку громад, територій та інфраструктури, заявив, що Україна офіційно почала перемовини з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень.

22 жовтня з’явилася інформація, що авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines, отримала дозволи на цивільні вантажні перевезення з Праги до Львова та Києва з 1 листопада поточного року.

30 жовтня українські урядовці, посольство США та європейські регуляторні органи презентували дорожню карту відкриття повітряного простору в умовах війни. У закритій презентації прийняли участь у тому числі й представники SkyUp Airlines та Supernova Airlines.

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