Існують різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті.

Україна офіційно розпочинає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віце-прем'єр із відновлення – міністр із розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Нам важливо почути перший офіційний зворотний зв'язок від регуляторів", – додав міністр.

За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. Однак ще зарано говорити про якісь терміни. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як ринок працюватиме в умовах воєнного стану, а також оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

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"Прикладів, де працюють аеропорти, куди будь-якої миті можуть прилітати дрони чи ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили та проводимо консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", – сказав Кубраков.

Він запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими під час відновлення роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Переговори, за його словами, також тривають і з трьома українськими компаніями.

"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", – сказав міністр.

Відновлення авіаперельотів

З початком 2024 року в інформаційному полі почали все частіше з’являтись заяви про плани відновлення авіасполучення України під час війни. Голова Офісу президент Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті.

Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що відновлення пасажирських авіарейсів під час повномасштабної війни було б досить ризикованим і недоцільним рішенням. Це велика загроза, якщо ми говоримо про Київ, що можуть бути нанесені удари балістичною компонентою.

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