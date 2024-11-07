Страхування авіаційних перевезень є необхідною умовою для відкриття аеропростору над Україною.

До кінця січня 2025 року до шести авіакомпаній можуть відновити авіасполучення в одному з аеропортів України. Про це повідомив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі.

"Зараз ми маємо новий виклик – як нам знайти страхування для авіаперевезень, щоб відкрити аеропростір на заході України", - сказав він.

Еллісон зазначає, що існують п'ять або шість авіакомпаній, які можуть відновити рейси з України вже в січні 2025 року. Проте він зауважив, що кінцеве рішення стосовно відновлення авіарейсів буде ухвалювати Офіс президента з урахуванням безпекової ситуації через війну.

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За словами Еллісона, з технічної сторони простіше розпочати польоти з аеропорту "Львів", оскільки до Польщі всього сім хвилин польоту. Однак президент України Володимир Зеленський наголошує на відкритті саме столичного аеропорту "Бориспіль".

Еллісон також зазначив, що страхування літака Airbus-320 і Boeing-737 потребує страхування мінімум на три чверті мільярда доларів.

"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", - додав він.

Можливість відкриття аеропортів під час війни в Україні - що відомо

30 жовтня міністерство розвитку громад та територій презентувало дорожню карту з відкриття повітряного простору України під час воєнного стану. Тоді зокрема до обговорення цього питання долучилися представники українських аеропортів "Бориспіль" та "Львів" імені Данила Галицького.

З 1 листопада 2024 року літакам "Нової пошти" дозволили на необмежений термін літати до Києва та Львова.

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