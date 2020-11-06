Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

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УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 6 листопада.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Станом на 10:30, суттєвий затор - на мосту Патона у напрямку на правий берег.

На інших мостах ситуація із трафіком нормальна.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 6 листопада

На лівому березі величезний затор сформувався на проспекті Бажана від станції метро "Позняки" до Південного мосту. Суттєвий затор й на проспекті Соборності у напрямку на міст Патона. Схожа ситуація й на Броварському проспекті та проспекті Шухевича. Також величезний затор - на вулиці Оноре де Бальзака у напрямку на проспект Шухевича.

Стоїть у заторах бульвар Перова та проспект Визволителів у напрямку на Броварський проспект. На вулиці Братиславській - значні затори між Воскресенкою та станцією метро "Чернігівська".

На правому березі затори спостерігаються на розв'язці біля мосту Патона і прилеглій до неї ділянці Наддніпрянського шосе у напрямку на міст.

Затори мають місце на Хрещатику, на вулиці Трьохсвятительській, Петрівській алеї та Володимирському узвозі. На проспекті Перемоги та бульварі Шевченка - затори у напрямку на Бесарабку.

На Бульварі Лесі Українки - затор в напрямку на Бесарабку між зупинками "Київська фортеця" та "вулиця Госпітальна".

Значні затори спостерігаються на проспекті Бандери в різних напрямках. На Голосіївському проспекті - затор в районі Голосіївського парку у напрямку на Деміївку.

Стоїть у заторах проспект Лобановського в обох напрямках.

На інших ділянках київських доріг ситуація з трафіком нормальна.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові.

Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН