Для представників ЗМІ введено червону, жовту та зелену зони доступу.

Відповідно до вимоги наказу Головнокомандувача Збройними Силами України від 03.03.2022 були оновлені умови допуску представників ЗМІ на територію морських портів і в прифронтові південні області.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь", для представників ЗМІ введено червону, жовту та зелену зони доступу.

Червона зона - робота представників ЗМІ заборонена

Одеська область - о.Зміїний, прикордонна місцевість на придністровському напрямку;

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Вінницька область - прикордонна місцевість;

на деокупованих територіях;

Миколаївська область (Лупареве, Лимани, Прибузьке, Любомирівка, Киселівка, Новопетрівка, Снігурівка);

Херсонська область - смуга прибережних територіальних громад та окремі зони в межах територіальних громад населених пунктів Посад-Покровське, Правдине, Давидів Брід, Мала Олександрівка, Високопілля, а також смуга населених пунктів по обидва боки вздовж річки Інгулець;

Дніпропетровська область - територіальні громади вздовж берега Каховського водосховища до межі області.

До червоної зони відносяться всі об'єкти критичної та військової інфраструктури, морські та річкові порти, незалежно від географічного розташування.

Жовта зона - доступ частково відкритий

Херсон (крім південної частини);

Миколаївська область - Миколаїв, Баловно, Нова Одеса, Єланець, Нововасилівка, Ольгопіль, Березнегуватське, Розанівка, Новоолександрівка, Дмитрівка, Новоскалівка, Михайлівка, Новолазарівка, Троїцько-Сафонове, Зоря, Лепетиха, Біла Криниця, Червонське Долина, території Очаківської та Куцурубської громад;

Дніпропетровська область - Зеленодольськ, Апостолове, Михайло-Заводське;

Одеська область - територіальні громади вздовж Дунаю від гирла швидкого до Рені, узбережжя Чорного моря і лиманів.

У жовту зону представники ЗМІ допускаються тільки в супроводі офіцера зі зв'язків з громадськістю.

Зелена зона - доступ відкритий

Кіровоградська область - Бобринець, Кропивницький, Кам'янка, Світловодськ, за течією вздовж правого берега Дніпра;

Одеська, Миколаївська, Херсонська області (за винятком місцевостей та об'єктів червоної та жовтої зон);

Вінницька область (за винятком червоної зони прикордоння).

Війна в Україні та ситуація з портами

22 грудня 2022 року вперше в історії в Україні виставили на аукціон морський порт.

17 січня 2023 року вперше в історії в Україні продали морський порт.

21 лютого 2023 року стало відомо про те, що Україна залучить до "зернової угоди" Миколаївський порт.

18 березня 2023 року "зернову угоду" по експорту української агропродукції було продовжено.

20 березня 2023 року Росія висунула ультиматум для подальшого продовження "зернового коридору".

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