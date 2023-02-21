Зараз тривають переговори з партнерами по "зерновій угоді" – ООН і Туреччиною – щодо її пролонгації після середини березня.

Україна планує залучити до "зерновому угоди" Миколаївський порт і збільшити асортимент продукції для експорту морем.

Про це перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, в даний час тривають переговори з партнерами по "зерновій угоді" - ООН і Туреччиною - про його пролонгацію після середини березня, коли закінчується термін дії діючої "угоди".

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"Ми підкреслюємо кілька речей, критичних для"зернової угоди". Це розширення географії відправки з портів, перш за все, йдеться про Миколаївський порт, який до війни був одним з найбільших з точки зору фізичних обсягів відправки сільгосппродукції. І також важливо говорити про розширення номеклатури, тобто перелік сільгосппродукції, яка може експортуватися", – зазначив Висоцький.

Він підкреслив, що в Україні, окрім зернових, олійних та продуктів переробки, виробляється ще багато цінної продукції з доданою вартістю.

"Це продукція садівництва, тваринництва. Світ потребує і іншої аграрної продукції з України, і вона повинна бути долучена до "зернової угоди", - додав заступник міністра.

Експорт під час війни

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

У січні 2023 року саботаж РФ призвів до значного скорочення експорту зерна з України.

26 січня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що добова кількість виходів завантажених суден по "зерновому коридору" з українських портів впала до антирекордного показника.

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