Огризко: Якщо ми хочемо вступити до НАТО, то це – тільки наш вибір

Демократичну коаліцію ще можна зберегти, а членство в НАТО – єдина гарантія безпеки України, - запевняє Міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв‘ю журналісту Frankfurter Allgemeine Zeitung Конраду Шуллеру. В Україні через суперечку з приводу резолюції щодо війни у Грузії розпалася прозахідна парламентська коаліція. Однак Міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Україна і надалі дотримуватиметься курсу на Захід.

З: Пане Міністре, урядова коаліція партій Президента Ющенка і Прем’єр-міністра Тимошенко у середу розпалася, оскільки глава уряду нібито недостатньо різко засудила російську інтервенцію в Грузію. Чи справді Юлія Тимошенко перебуває «на службі у Москви», як запевняють в Секретаріаті Президента? В: Нещодавно один європейський колега розповів мені жарт. «Які є три види ворогів?» – запитав він, і одразу ж сам відповів: «Перший – це звичайні вороги, другий – це смертельні вороги, третій – це партнери по коаліції.» І в цьому є раціональне зерно. Зараз ми переживаємо нелегкий етап, але я не вірю, що ми вже на летальній стадії. Якщо обидві сторони в своїй діяльності керуватимуться національними інтересами, то коаліція виживе.

З: Що повинна зробити Юлія Тимошенко? В: Візьмемо ситуацію із Грузією. Рада ЄС висловила свою позицію дуже чітко, але водночас жорстко. Вона визначила, що застосування військової сили було надмірним і наголосила на територіальній цілісності Грузії. А в запропонованій у вівторок резолюції БЮТу всі ці положення занадто розмиті. Мова йде про безпеку країни. Якщо коаліція має бути збережена, то ми повинні займати у цьому питанні спільну позицію. «Наша Україна» готова і надалі залишатися у коаліції, але ми наполягаємо на дотриманні нашими партнерами положень коаліційної угоди. Згідно з чинним законодавством, у фракції пані Тимошенко після розпаду коаліції є десять днів на роздуми. Тоді вирішиться – або коаліція існуватиме і надалі, або почнеться новий етап. Але я особисто вважаю, що ми ще не змарнували всіх шансів.

З: Російські політики постійно погрожують, що Україна рано чи пізно припинить своє існування в її теперішніх кордонах. Вас це непокоїть? В: Є політики, а є позери. Я ніколи не чув, щоб президент Медвєдєв, прем’єр-міністр Путін чи міністр закордонних справ Лавров ставили під сумнів територіальну цілісність України. Навпаки, нещодавно Лавров заявив, що Росія не збирається розривати наш Договір про дружбу та співробітництво від 1997 року, хоча багато хто вимагав цього. Нашою метою є добросусідські стосунки, побудовані на принципах рівноправності та на основі міжнародного права. Це означає, що кожна нація має право вибору. Якщо ми хочемо знайти своє місце у демократичній Європі, то це - тільки наше рішення. Якщо ми хочемо вступити до НАТО, то це – тільки наш вибір.

З: Конфлікт у Грузії полегшив чи ускладнив процес зближення з НАТО і ЄС? В: Це багато в чому залежатиме від Німеччини. Після останніх подій багатьом стало очевидним, що світ змінився і що межу перейдено. На сьогоднішній день жодна держава не в змозі самотужки гарантувати власну безпеку. Я певен, що теперішня ситуація не виникла б, якби Грузія вже брала участь у плані підготовки до вступу до НАТО. У будь-якому разі, ми розуміємо, що перед серйозною загрозою опинилася не лише Грузія, а й Україна та інші європейські держави.

З: Нещодавно президент Медвєдєв представив «п’ять принципів зовнішньої політики». У четвертому пункті заявляється, що російських громадян слід захищати по всьому світі. Чи становить це небезпеку для України з її численними російськомовними регіонами? В: Те, що Російська Федерація повсюди, у тому числі і за кордоном, хоче захищати своїх громадян, становить справжню проблему. Інші країни під час криз просто сприяють поверненню громадян додому. Якщо цей аргумент використовується як привід для дій проти інших країн, то ми не можемо з цим миритися.

З: В українській пресі з’явилися повідомлення про те, що у Криму Росія цілеспрямовано роздає російськомовним громадянам України російські паспорти. В: Дійство, генеральне консульство у Сімферополі видає громадянам України паспорти Російської Федерації. Ми попросили російську сторону поінформувати нас про кількість виданих паспортів, але відповіді не отримали.

З: Політики, що представляють російську громаду Криму віднедавна відкрито заявляють, що у разі вступу України до НАТО там почнеться громадянська війна. В: Маячня! Із початком конфлікту у Грузії кількість українців, які підтримують вступ України до НАТО, значно зросла. Що стосується антинатовських мітингів у Криму, то ми встановили, що їхні учасники оплачуються переважно з-за кордону. Вони заробляють до 30 доларів на день. Це все - куплені демонстранти.

З: Що Ви відповідаєте, коли росіяни наводять аргумент, мовляв, вступ України до НАТО становить загрозу для їхньої країни? В: Я постійно чую закиди російських колег у тому, що після вступу до НАТО в Україні з’являться американські військові бази. Але наша Конституція виключає наявність будь-яких іноземних військових баз, винятком є російський Чорноморський флот, що знаходиться тут до 2017 року. Окрім того, ми чуємо звинувачення, що, ставши членом НАТО, Україна напевне розмістить на своїй території ядерну зброю. Так само і тут слід звернутися до Конституції, яка забороняє подібні дії. Ми пережили Чорнобиль і знаємо, що таке радіоактивне забруднення. Ми не можемо збагнути, чому наші сусіди сприймають наш розвиток в напрямку демократії та процвітання як «антиросійський».

З: Що б Ви відповіли, якби німець запитав Вас, чому він має проголосувати за вступ України до ЄС чи НАТО? В: Я би запитав його: що нам залишається, якщо нас не приймуть до НАТО? У цьому випадку нам доведеться озброюватися. Але чи зміцнить це нашу безпеку? Чи безпеку всієї Європи? Звісно ж, ні.

З: Чи слід НАТО приймати у члени країну, в якій переважна більшість населення цього не хоче? В: Проти НАТО у нас виступає перш за все старше покоління – люди, які протягом десятиріч знаходилися під впливом радянської пропаганди. Це приблизно чверть наших громадян. Окрім того, наші дослідження показали, що приблизно 40 відсотків наших громадян взагалі не мають жодного уявлення про альянс. Ми повинні надати цим людям інформацію.

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