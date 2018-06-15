Директор Політичного департаменту Ради Європи: “Сподіваюсь, що країни-члени сформують зону вільних виборів”

21-23 жовтня в Україні відбудеться Форум Ради Європи за майбутнє демократії, який цього року буде присвячений темі “Виборчі системи: зміцнення демократії в XXI-му столітті”. Напередодні Форуму “УНІАН-Новини ЄС” публікує низку інтерв’ю на цб тему, і розпочнемо ми з бесіди з директором Департаменту з питань демократії та політичних справ Ради Європи Жаном-Луї Лораном.

УНІАН: Форум відбудеться в Києві вже за три тижні, і перше запитання, яка основна мета цьогорічної його сесії?

Ж.-Л.Л.: По-перше, Форум, як ви знаєте, це ініціатива, яка була започаткована на самміті у Варшаві в 2005 році, і яка насправді є спробою Ради Європи продовжити свою діяльність в області сприяння розвитку демократії, зокрема, шляхом обговорення з усіма партнерами питань, які постають сьогодні, щодо функціонування демократичних інституцій. Що насамперед властиво Форуму, це те, що він збирає на рівних правах представників урядів, парламентів, представників місцевих органів влади та неурядових громадських організацій. І це ми називаємо, якщо вдатися до певного жаргонізму, “квадрілогом” Ради Європи. До цього часу відбулося вже чотири таких Форуми: у Варшаві, Москві, Стокгольмі та Мадриді, і Київ стане, таким чином, п’ятою столицею, що приймає Форум. Підготовка розпочалася два роки тому, а тема, що була обрана за пропозицією України і узгоджена з усіма учасниками, – “Виборчі системи”. Ми очікуємо, що цей Форум дасть можливість прояснити цілий ряд питань сьогодення відносно проведення плюралістичних та демократичних виборів.

УНІАН: Наскільки я розумію, після цього Форуму відбудеться аналіз ефективності такого роду роботи?

Ж.-Л.Л.: Так, ви абсолютно праві. Є рішення Консультативної групи, яка опікується проведенням Форумів, зробити оцінку не київського Форуму, а всього процесу, започаткованого 5 років тому, визначити його сильні та слабкі сторони. Одним з найголовніших питань, яке буде оцінюватися, - це питання “доданої вартості” Форумів. Тобто, наскільки Форуми генерують подальші проекти, ініціативи, дії з метою покращення діяльності демократичних інституцій в Європі.

УНІАН: Очевидно, що саме подальша імплементація рішень Форумів у певні документи і є однією з найбільших проблем, чи не так?

Ж.-Л.Л.: Слід зазначити, що Форум не є якимось механізмом для схвалення рішень. Він, звичайно, схвалює висновки, які включають рекомендації до дії, при цьому деякі з них стосуються інституцій Ради Європи, інші – безпосередньо урядів країн-членів, або місцевих влад, і які не повинні обов’язково реалізовуватися саме Радою Європою. А щодо вашого запитання, можу сказати, що в Києві буде представлено один конкретний результат Форуму в Стокгольмі – це схвалення Кодексу поведінки при консультаціях з представниками громадянського суспільства для ухвалення рішень органами влади. Це – реальний і конкретний результат Форуму, який схвалив рішення 2 роки тому, після чого Конференція неурядових громадських організацій створила цей документ, який був направлений для консультацій в Парламентську Асамблею Ради Європи (ПАРЄ) та Конгрес місцевих та регіональних органів влади. Ось один з конкретних і досить значних результатів Форумів. Інші рекомендації також були взяті до розгляду і Конгресом, і ПАРЄ, і Комітетом міністрів, але варто зазначити, що є питання, які потребують більш тривалого розгляду, і не можуть втілитися в якісь конкретні рекомендації чи резолюції за один-два роки. Але, що важливо, те, що на кожному засіданні Консультативної групи є в порядку денному питання щодо стану виконання рішень попередніх Форумів. І таким чином, питання за питанням, відстежується реалізація кожного висновку Форумів. Можливо, цей процес відстеження не є чудовим, не є повним, але тим не менше він існує.

УНІАН: Чи бачити Ви особисто шляхи для того, щоб зробити Форум більш ефективним інструментом Ради Європи?

Ж.-Л.Л.: Власне в цьому і полягає ідея проведення оцінки, оскільки, якщо ви проводите оцінку, то робите це для того, щоб покращити ситуацію, щоб зробити роботу більш ефективною та продуктивною. Саме тому, зараз поки що зарано казати щодо того, що ми робитимемо після проведення оцінки. Звичайно, у мене є певні ідеї, але потрібно подивитися на оцінку експертів і вже після цього, всі ідеї будуть обговорюватися партнерами з метою покращення процесу роботи.

УНІАН: І коли повна оцінка буде зроблена?

Ж.-Л.Л.: Вона має бути зроблена після київського Форуму для того, щоб її можна було обговорити вже на початку наступного року, щоб частину з рекомендацій, які з’являться, можна було реалізувати вже під час наступного Форуму, який відбудеться в Єревані в 2010 році.

УНІАН: Повертаючись до київського Форуму, як ви оцінюєте підготовку до нього в організаційному плані, враховуючи достатньо складну економічну ситуацію в Україні?

Ж.-Л.Л.: Я не маю жодних побоювань щодо того, яким чином буде підготовлений Форум. Були, звичайно, внутрішні дискусії, в тому числі з урахуванням глобальної економічної ситуації, і не лише української. Але я переконаний, що цей Форум матиме успіх. Що зрозуміло вже зараз – буде дуже високий рівень представництва, оскільки, як Ви, мабуть, знаєте, Форум відкриє Президент України Віктор Ющенко, на Форумі буде присутній новий Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд, Президент Комітету міністрів, міністр закордонних справ Словенії, майбутнє македонське президентство в Раді Європи також буде представлено, прибуде Президент ПАРЄ, Президент Конгресу місцевих та регіональних органів влади, таким чином, практично вся Рада Європи на своєму найвищому рівні буде представлена в Києві. І, думаю, не буде ніяких складнощів в питанні гарної організації Форуму.

УНІАН: Як відомо, Форум проводитиметься в Україні практично одразу після старту передвиборчої президентської кампанії. Чи не маєте ви якихось побоювань щодо того, що Форум може бути використаний політичними силами в Україні?

Ж.-Л.Л.: По-перше, треба сказати, що Форум в Києві не стосуватиметься безпосередньо президентських виборів в Україні, які відбудуться через 3 місяці. А по-друге, звичайно, і це стосується не лише київського Форуму, кожного разу такі Форуму мають і, скажімо так, “задню думку”, чим це може допомогти національній політиці. І країни, які роблять певні інвестиції в проведення Форуму, роблять це також і через те, що у них є певні ідеї, які вони хотіли би використовувати в своїй національній політиці. Враховуючи це, зазначу, що питання виборчих систем стоїть і в Україні, і я думаю, що висновки цього Форуму будуть також корисними, звичайно вже не для виборів, які відбудуться лише через три місяці після Форуму, але у більш довгостроковій перспективі. І, у будь-якому випадку, президентські вибори в Україні не стоять на порядку денному Форуму. Звичайно, буде Президент України, який відкриватиме Форум, але він лише відкриватиме Форум, як представник країни-господаря, і це не буде його передвиборчою промовою. Зрештою, Форум відкритий для всіх, і всіх учасників з України, які захочуть взяти в ньому участь, ми будемо раді бачити.

УНІАН: Наскільки відомо, одним з результатів Форуму має стати створення Кодексу поведінки під час виборів. Що це буде за документ і наскільки він буде корисним для всіх країн-членів Ради Європи?

Ж.-Л.Л.: Хочу зазначити, що це стосується не створення якогось єдиного виборчого кодексу для Європи, оскільки це було б трохи утопічним, враховуючи в тому числі національні традиції. Неможливо мати одну виборчу систему, але з іншого боку, важливо мати спільні рекомендації, які дадуть можливість оцінити справедливість виборів. І саме на це мають бути спрямовані зусилля учасників Форуму. Я сподіваюсь, що рано чи пізно країни-члени Ради Європи сформують зону вільних та справедливих виборів. На жаль, на сьогодні ми ще констатуємо той факт, що результати виборів досить часто оскаржуються, в тому числі на підставі певних внутрішніх складнощів, ми бачили, що відбувалося нещодавно в Молдові, в інших країнах, в тому числі в Україні в минулому. І що є дуже важливим, це те, щоб Рада Європи сприяла створенню ситуації, в якій би всі вибори відбувалися в таких умовах, щоб їхні результати не приводили до внутрішніх конфліктів, щоб вони сприймалися всіма, як результати справедливих змагань.

УНІАН: Одним з питань проведення відкритих і вільних виборів є наявність на них спостерігачів, але законодавство з цього питання в країнах Ради Європи дуже різноманітне...

Ж.-Л.Л.: Так, це теж один з аспектів, який зараз обговорюється, якою має бути роль спостерігачів внутрішніх та міжнародних (тому що часто буває більше національних спостерігачів, ніж міжнародних), якими мають бути умови організації спостережень за виборами, доповіді спостерігачів... Ці питання будуть обговорюватися, хоча, звичайно, остаточного рішення не варто очікувати від Форуму в Києві. Але у будь-якому випадку, думаю, що певні спільні параметри, спільні правила можуть бути корисними в майбутньому. І тут, не можу не зазначити, наявність такої проблеми, як діаметрально протилежні звіти різних груп спостерігачів.

УНІАН: Ще одним з питань порядку денного є питання про роль медіа. Наскільки взагалі вірогідно визначити роль медіа у виборів, якщо на експертному рівні навіть не має точного визначення, що таке “медіа”, пропонуючи близько 30-ти варіантів визначення цього слова?

Ж.-Л.Л.: Знаєте, одне з найскладніших питань вільних і справедливих виборів – це питання доступу до медіа. Тим більше, що в багатьох країнах багато ЗМІ належать тій чи іншій політичній силі, чи владі. І проблема забезпечення рівного доступу для всіх політичних сил до медіа є досить серйозною. Треба також, при цьому зважати, на свободу слова та плюралізм, але при цьому наявність засобів масової інформації, не завжди незалежних від політичних сил та економічних структур, що ускладнює змагання між всіма політичними конкурентами. Але в будь-якому випадку, ми повинні мати спільні справедливі правила щодо доступу політичних сил до державних ЗМІ. І це також проблема в багатьох країнах, і не лише в нових країнах-членах.

УНІАН: На вашу думку, наскільки реальною може бути реалізація висновків київського Форуму щодо всіх цих питань в певні документи Ради Європи?

Ж.-Л.Л.: На цьому етапі поки зарано щось говорити, але я сподіваюсь, що висновки будуть втілені в певну кількість документів чи конвенційних текстів Ради Європи, як, наприклад, Кодекс поведінки на виборах, хоча це, буде скоріше інструмент моральний, ніж політичний чи юридичний, але я сподіваюсь, що будуть і інші результати.

Розмовляв Сергій Воропаєв.