Юлія Тимошенко: “Хочу подякувати владі за мою реабілітацію”

Після жорсткої критики, яке викликало в Європі рішення Генеральної прокуратури України не пускати головного опозиціонера – Юлію Тимошенко – до Брюсселя наприкінці січня, влада змінила “гнів на милість” і дозволила лідеру “Батьківщини” відвідати саміт Європейської народної партії, до родини якої належить і “Батьківщина”. Тимошенко використала свій візит максимально ефективно: крім саміту їй вдалося провести ряд важливих зустрічей, в тому числі, з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном Фюле, Президентом Європейської Ради Херманом Ван Ромпоєм та Президентом Європарламенту Єжи Бузеком. Перед відльотом до Києва екс-прем’єр-міністр поділилася своїми враженнями з проектом “УНІАН – Новини ЄС”.

Ю.Т.: У мене є декілька вражень. Перше. Якщо зразу після президентських виборів європейська спільнота дала новій владі шанс продемонструвати реальне бажання і здатність проводити реформи, реальне бажання і здатність продовжувати втілювати в життя європейські перспективи Україні, працювати чесно, некорупційно, враховуючи європейські цінності, верховенство право, свободу і справедливість по відношенню до людей. І перші півроку цей шанс, який світова демократична спільнота дала новій владі, зберігався, то зараз “рожеві окуляри” зняті, і українську владу бачать такою, як вона є: в політичному “негліже”, препаровану вже тим досвідом, який мають і від спілкування з українською владою, і спостерігаючи за тим, що вона робить. Сьогодні немає ілюзій, ілюзії завершилися.

Другий висновок, який я зробила, - європейські лідери всіма своїми силами та можливостями підтримують Україну, не ототожнюючи її повністю лише з українською владою, підтримують громадянське суспільство, підтримують політичну опозицію в Україні, і покладають на громадянське суспільство і опозицію достатньо вагомі надії щодо нормалізації ситуації в Україні і щодо повернення до природного для України шляху розвитку.

По-третє, я бачу сьогодні щире прагнення з боку європейських лідерів довести до логічного завершення і підписати до кінця року угоду про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, але розуміючи, що будь-яка економічна співпраця та інтеграція базується виключно на фундаменті дотримання справжніх європейських цінностей: верховенство право, свобода людини, чесні вибори, Конституція, яка стверджує демократичні права і, безумовно, справедливість у соціальній системі і економічна відкритість. Тобто у мене склалося враження, що без повернення України до базових цінностей Європейська економічна співпраця з Україною не має перспектив.

УНІАН: Чи означає це, що підписання угоди може бути відкладене через проблеми в області демократії в Україні?

Ю.Т.: Ні, і я хочу підкреслити: всі розуміють, що українська влада виконує своє “домашнє завдання” погано, тому що за оцінками незалежних експертних структур, з семи десяти пунктів Порядку денного асоціації Україна-ЄС за рік виконано лише сім.

УНІАН: А от Міністерство закордонних справ України вчора заявило, що неможливо давати такий кількісний вимір виконання Порядку денного асоціації...

Ю.Т.: Ну це ж не опозиція вимірює. Вимірюють незалежні спостерігачі, які оцінюють цю ситуацію, в тому числі і для лідерів Європейського Союзу. Тому сьогодні видно, що “домашнє завдання” Україною провалено. Але сьогодні європейські лідери хочуть спиратися не лише на владні структури, а ще й на громадянське суспільство і опозицію, і нас запросили до такої роботи, щоб не зірвати підписання угоди. Адже угода стане для України певним історичним етапом, проходження якого унеможливить повернення назад в минуле по багатьох параметрах. І саме тому я, як лідер опозиційної партії, отримала запрошення від комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле долучитися до такої роботи, сприяти їй. Ми маємо своє власне переконання, що як би нам не не подобалася ця влада, і як би ми не оцінювали її діяльність, нам потрібно обов’язково довезти до кінця підписання у цьому році угоди про асоціацію.

УНІАН: Якою конкретно може бути ваша участь в такій роботі?

Ю.Т.: Ми можемо запропонувати свої концепції правильної розбудови інституцій демократичної країни, і ми готові це зробити в системі правосуддя, в системі оподаткування, в проведенні пенсійної реформи, бачення якої у нас повністю сформоване, і напрацьовані законопроекти. Ми готові запропонувати вдосконалення антикорупційного законодавства, адже у нас є три законопроекти, які ми відпрацювали разом з міжнародними структурами, зокрема, з GRECO. Ми готові також запропонувати проект закону про вибори до парламенту на пропорційній основі з відкритими списками. І ми також готові всі правильні ініціативи і адекватні закони підтримувати в парламенті.

УНІАН: Але чи будуть ці ваші пропозиції сприйняті владою, адже останнім часом фактично жоден законопроект опозиції не знаходить підтримки в парламенті, та й сили вашої фракції, скажімо так, постійно зменшуються?

Ю.Т.: Я скажу так, що сила фракції не може ставати меншою чи більшою, бо ми в меншості. Плюс одна добра людина, або мінус один зрадник нічого в принципі не змінює у розстановці сил в парламенті. Але в той же час зараз спостерігається одна досить приємна для нас тенденція: враховуючи інтелектуальний голод, який є в цій владній команді, вони беруть наші законопроекти, їх трохи змінюють стилістично, і потім вносять від себе. Нас такий варіант теж влаштовує.

УНІАН: І можете навести такі приклади?

Ю.Т.: Так, безумовно. Зараз, наприклад, антикорупційні закони. Вони взяли наші законопроекти, більшу частину з них вони вклали в свій варіант, а те, що становить загрозу для їхніх власних тіньових статків, вони поки що викреслили. Будемо намагатися, щоб надалі вони все-таки без купюр брали наші законопроекти.

Ще один приклад – зараз ми з малим бізнесом відпрацювали досить сильний законопроект про спрощену систему оподаткування, і ми його запропонували сьогодні і бізнесу, і парламенту, і владі, і ми бачимо, що вже уряд Азарова, як “трієчники” вже переписують цей законопроект...

УНІАН: З помилками?

Ю.Т.: З помилками, так (посміхається), але переписують “прилєжно”, і ми сподіваємося, що все-таки під тиском малих та середніх підприємців, під тиском опозиції, вони все-таки хоч і перепишуть, хоч і від себе внесуть, але все-таки приймуть спрощену систему оподаткування. Таких прикладів багато, я не буду перелічувати всі, але починають масово переписувати наші законопроекти, і робити своїми. Нас такий шлях теж влаштовує, хотілося тільки би, щоб вони в цілому їх брали, без купюр.

УНІАН: Юліє Володимирівно, чи правильно я розумію, що на сьогодні, на вашу думку, європейські політики готов сприяти розвитку демократії в Україні, скоріше, через співпрацю, ніж через якісь можливі санкції чи дії проти чинної влади?

Ю.Т.: Я думаю, що в будь-якій роботі є етапність. Сьогодні європейська спільнота вже зняла “рожеві окуляри” по відношенню до цієї влади. По-друге, ви знаєте, що прийнята ціла низка сильних резолюцій Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, які засуджують згортання демократії, відхід від свобод, і зокрема, свободи слова. Можна додати до цього і вчорашню заяву за підсумками саміту Європейської народної партії (ЄНП), яку оголосив її Президент Вільфред Мартенс, і в якій дуже жорстко сказано про те, що країна рухається в зворотному напрямку від демократії, від свободи, від модернізації, і що ЄНП вимагає залишити останню барикаду демократії – чесні вибори до парламенту. В цій заяві є пряме звернення до Януковича. Я думаю, що, це вже другий етап після зняття “рожевих окулярів” – чітка, адекватна, публічна позиція інституцій Європейського Союзу, в тому числі і партійних об’єднань.

Третій етап – це чіткі механізми повернення до демократичних принципів, які будуть закладені в документах, що підписуватимуться між Європою та Україною, в тому числі, в угоді про асоціацію. Але якщо все це не спрацює, то, безумовно, я думаю, що буде наступний етап, так, як і по іншим країнам, де вже на демократії поставлений хрест, будуть застосовуватися, переконана, і більш імперативні методи.

УНІАН: До речі, досить часто складається враження, що представники української влади помічають в таких заявах та резолюціях тільки якісь приємні для себе речі і зовсім не звертають увагу на критику, навіть, якщо критичних висловлювань більше, ніж приємних...

Ю.Т.: Так, влада не говорить цього. Але, знаєте, якщо ми говоримо про імперативні інструменти, то я хотіла б сказати, що публічно заявила про те, що Україна потребує міжнародного розслідування гучних корупційних скандалів. Я вважаю, що вже прийшов час робити це публічно і на міжнародному рівні. Йдеться щонайменше про три корупційних скандали.

Перший – це “РосУкрЕенерго”, де гроші Міжнародного валютного фонду безсоромно перекачуються на тіньові рахунки, при чому обсяг таких грошей, за прогнозами, може скласти до 4 млрд. доларів. Сьогодні вже близько 1 млрд. доларів “перекачані” з казни МВФ на тіньові рахунки “РосУкрЕнерго”, пана Фірташа, пана Януковича, я переконана в цьому. Тут треба також чесно казати, що все, що забрали у України, у людей в якості підвищення тарифів на газ, тепло, гарячу воду – все це переклали в кишені “РосУкрЕнерго”.

Другий корупційний скандал – це безпрецедентна за своїм хамством тіньова приватизація “Укртелекому”, коли об’єкт, якщо можна так взагалі казати, проданий, а скоріше – вкрадений за безцінь. Я оцінюю, що його забрали приблизно в 5 разів дешевше, ніж він реально коштує. При цьому значна кількість підприємств, які могли б професійно піднімати “Укртелеком”, такі як “Deutsche telecom”, “Telenor”, не були допущені до реальної участі в цих приватизаційних процесах. Це означає, що Україна недоотримала, мінімум, за тими оцінками, які ми маємо, приблизно 40 млрд. грн.. І сьогодні є журналістські розслідування, які свідчать, що ця приватизація зроблена на користь родини Януковича, при цьому через офшорну структуру на Кіпрі, яка створена саме для приватизації цього об’єкту. І зараз неприховано говорять про те, що вони не будуть піднімати і відроджувати “Укретелеком”, а вони його просто перепродадуть, забравши доходи з бюджету України і переклавши у свою приватну кишеню. А що таке 40 млрд. гривень для України? Це недоплачені пенсії, недоплачені зарплати, недобудована інфраструктура, це завалена повністю вся соціальна програма України.

І третій гучний корупційний скандал, який відбувається в Україні – це вдвічі завищена вартість побудови всіх об’єктів до Євро-2012. Наведу лише один приклад. Наш уряд будував стадіон НСК “Олімпійський” за 2,1 млрд. гривень, останній раз Янукович публічно сказав, що йому для цього потрібно 5 млрд. Я хотіла б, щоб Янукович приборкав свої апетити і хоча б не мільярдами в свою власну кишеню перекладав державні кошти.

От по цим трьом гучним корупційним скандалам я зробила публічну заяву про необхідність міжнародного розслідування. Тому що ця корупція стосується платника податків кожної європейської країни, яка є донором МВФ. І коли МВФ переводить гроші в Україну, він має розуміти, що гроші ідуть у велику чорну корупційну діру.

УНІАН: Ви запропонували провести таке розслідування саміту Європейської народної партії?

Ю.Т.: Я сказала про це європейським засобам масової інформації і на зустрічі з лідерами європейських країн.

УНІАН: Юліє Володимирівно, очевидно, що не можна обійти тему порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми. Як би ви оцінили такі дії прокуратури?

Ю.Т.: Все, що робиться сьогодні проти Кучми і у справі про вбивство Георгія Гонгадзе нічого спільного з чесним правосуддям і справедливості немає. Тому що ніхто не ставить за мету зараз знайти справедливість у цій справі і покарати винних. Я переконана, що ніхто покараний не буде із справжніх замовників. А те, що робиться, - це по суті велика димова шашка, яку підірвали, щоб прикрити, по-перше, повний крах нової влади в економічній і соціальній сферах, щоб прикрити мегакорупцію, яка є сьогодні в Україні, щоб легалізувати політичні репресії і відволікти увагу. Але я б на місці Януковича не була б настільки наївною. Цього інформаційного приводу щодо розправи над “шкірою” екс-Президента вистачить на декілька тижнів, а проблеми у Януковича тільки починаються. Йому може просто не вистачити “шкір” екс-Президентів для того, щоб покрити всі свої провали, і всі свої корупційні дії. Мені здається. Що вся його сьогоднішня політика, а вірніше відсутність політики, чи навіть, більше – клептоманія, введена в ранг державної політики, вона вже по суті стала початком його шляху на вихід з політики. Це – початок його кінця. І йому вже нічого не допоможе. Це лише питання часу, і досить короткого. Я переконана, що він піде з політики далеко не в небуття, оскільки за все, що він зробив в Україні за свій короткий рік правління, за все це треба буде відповідати.

Я можу сказати, що мені боляче, що так розправляються з державною власністю, з державними фінансами. Мені боляче, що так принижують і ошукують людей. Але в найближчий час, коли ми приберемо Януковича від влади, я примушу їх все повернути так, як я примусила їх повернути “Криворіжсталь”. І вони кожну копійку, яку забирають сьогодні у держави, повернуть з пенями і штрафами.

УНІАН: Цікаво, що Партія регіонів, відстежуючи ваш візит до Брюсселю, активно намагається оцінити його вартість. Так, депутат Леонід Кожара вже підрахував скільки коштував чартерний літак. А мені, наприклад, з телефону, що належить прес-секретарю одного з українських прем’єр-міністрів, надійшло см-повідомлення із запитанням, в якому готелі Ви зупинилися в Брюсселі. Чим ви можете пояснити такий інтерес до Вас і Ваших видатків з боку правлячої партії?

Ю.Т.: Знаєте, я думаю, що рік пошуку компромату на мене завершився повним провалом і моєю повною реабілітацією. Тому що, коли вся система нишпорок шукає рік на прем’єр-міністра компромат, перебирає кожен документ, який я підписала, кожну копійку, яку я заплатила з бюджету, кожне розпорядження, і нічого не знаходить, то мені здається, що це рівнозначно подяці за мою роботу протягом двох років. Тому що будь-якого Президента, або будь-якого прем’єра, якого б так перевіряли як мене, його можна було б садити довічно. А у мене вони нічого не можуть знайти, крім вартості чартеру і готелю, які вони зараз розшукують з собаками. Тому дякую їм за те, що вони провели таку масштабну операції з моєї реабілітації. І тому тепер, коли говорять, що всі політики в Україні однаково корумповані, то вже не мають на увазі мене, як людину, яка працювала у владі.

Розмовляв Сергій Воропаєв.