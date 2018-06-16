Українська митниця та євростандарти

15 червня голова Державної митної служби України Ігор Калетнік відвідав Брюссель. Одним з пунктів програми візиту став “круглий стіл”, організований Європейською бізнес-асоціацією, за участю представників європейських компаній, що працюють в Україні. Втім, діалогу знову не вийшло.

Основним лейтмотивом зустрічі стала практично традиційна відповідь голови Держмитслужби на конкретні питання підприємців: “Ви сформулюйте своє питання письмово, надішліть нам, і ми відповімо”. І хоча на запитання-відповіді залишилося не більше третини від 2,5-годинної зустрічі (перші дві третини представники митниці витратили на радісну презентацію нового сумнівної якості фільму про діяльність їхньої організації та розповіді про те, як все стане добре після схвалення нового митного кодексу), втім, представники бізнесу, здається, тримали чергову можливість повною мірою оцінити справжню вартість заяв представників української влади про намір залучати інвестиції і покращувати бізнес-клімат.

Одне з найважливіших питань – митна вартість товарів. Тут Митна служба продемонструвала себе непохитною. І пан Калетнік, і його співробітники чітко заявили, що оцінювати мину вартість товарів вони, як і до цього часу, збираються самостійно, а відтак, і самостійно визначати обсяг митних платежів. При цьому час від часу представники державного органу та підприємці розмовляли на різних мовах. Так, представник однієї з компаній, що торгують генетично-модифікованими крохмалями (а таких в світі лише 5-6) спробував пояснити, що якогось каталогу їхньої продукції не існує, а ціна товару може залежати від конкретних домовленостей з тими чи іншими контрагентами в Україні. У відповідь директор Департаменту митних платежів Сергій Гіла пояснив, що, мовляв, ми все розуміємо, але якщо йдеться про якісь знижки в ціні, то ці знижки мають бути прописані в контракті. Подальші спроби компанії пояснити різницю між знижками від базової ціни та різними цінами для різних контрагентів завершилися... пропозицією “сформулювати запитання” і надіслати його в письмовій формі.

Заява ж пана Гіли щодо того, що жодна митниця в світі не пропустить товар, якщо його задекларована митна вартість на 85% нижча, ніж вартість аналогічного товару, що постачається іншим компаніям викликала щонайменше здивування у представників Єврокомісії, які також були присутні на засіданні “круглого столу”. Співробітник Генерального директорату “Оподаткування та Митний союз” Джон Малоне зазначив, що, звичайно, різниця цін у 85% може викликати запитання, але з іншого боку підтвердив, що за європейськими стандартами, митна вартість товарів має визначатися на підставі документів про оплату, а не на базі власних розрахунків митниці. Втім, українські митарі залишилися при своєму.

Але найбільше ж вразив спіч пана Калетніка, в якому той закликав присутніх бізнесменів з розумінням поставитися до різноманітних перевірок, оскільки, за його словами, держава має проблеми з наповненням бюджету через (вже традиційно) погану роботу попередників. Однак палка промова про бюджетні проблеми якось мало співвідносилася із зовнішніми атрибутами зустрічі. По-перше, вже згадуваний фільм про діяльність митної служби, продемонстрований на початку зустрічі, очевидно, обійшовся “в копієчку”. По-друге, у підготовлені для присутніх папки, крім традиційних ручок та компакт-дисків про митницю, організатори поклали ще по два набори яскравих і зовсім не дешевих на вигляд листівок: “Миттєвості митної історії” та “Митниця очима дітей”. Здається, проблеми бюджету країни не розповсюджуються на бюджет її митниці.

Сергій Воропаєв.