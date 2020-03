Світ гри Death Stranding. Огляд першого офіційного артбуку, перекладеного українською мовою

УНІАН запускає конкурс, в якому розіграє примірник «Світ гри DeathStanding». Про умови розіграшу можна дізнатись наприкінці огляду.

Взагалі українські геймери постійно змушені почувати себе обділеними. Попри попит, ігри у нас не перекладають українською, лише в поодиноких проектах можна побачити вітчизняні субтитри. Те саме стосується сервісів: якщо в Steam ще є українська мова, то в PS Store – немає. Причому, доходить до смішного, коли на банері в PS Store перший рядок написаний українською, а другий російською. Ну, а про супутні ігрові продукти й говорити не варто. У видавців і розробників завжди одна й та сама мантра – ринок в Україні маленький, тому не вигідно робити повноцінну локалізацію. Це дивно чути, коли поряд є Польща, яка ще у 90-х почала активно локалізувати ігри, в тому числі зусиллями CD Projekt. А в 90-х у Польщі не було великого ринку із заможними гравцями. Тому, коли у нашій країні з’явився офіційний геймерський продукт, повністю перекладений українською – це стало не просто приємною несподіванкою, а справжнім досягненням. До того ж, цей продукт стосується такої визначної гри, як Death Stranding, яка, до речі, скоро виходить на ПК.

Death Stranding – це гра про світ, зруйнований таємничим катаклізмом, який назвали Викидом смерті. Залишки населення Америки мешкають у невеликих містах, ховаються від страшних істот та дощу, який вбиває все живе. І лише головному герою, кур’єру Сему Бріджесу, до снаги об’єднати людство та запобігти його остаточному вимиранню. У створенні Death Stranding взяли участь актори Норман Рідус, Мадс Міккельсен, Трой Бейкер, Леа Сейду, Ліндсі Вагнер, а також режисери Ніколас Віндінґ Рефн та Гільєрмо дель Торо. Студії Kojima Productions вдалося успішно поєднати глибоку наукову фантастику і блискучу режисуру з простим, на перший погляд, ігровим процесом. Сама ж Death Stranding неодноразово номінувалась на звання кращої гри року, та отримала чимало інших нагород.

І ось тепер в наших руках опинився «Світ гри Death Standing» від видавництва Mal’opus. Це артбук, який веде за лаштунки проекту і показує всі етапи, які пройшли художники під час створення гри. Та найцікавіше те, що тут можна знайти багато начерків, які врешті не потрапили у фінальну версію Death Stranding. У книзі 256 сторінок концентрованої геніальності, кожну з яких можна подовгу роздивлятись, навіть якщо ви не фанат гри.

За лаштунками Death Stranding

Перше, що впадає в око, на виданні не економили. Його виконано на високому рівні. На обкладинці літери та струмочки фарби трішки рельєфні – маленька дрібниця, але приємна. Арти надруковані на якісному папері – одразу видно, що хлопці з Mal’opus попрацювали на славу.

Артбук поділений на 2 частини. В першій зображені персонажі, включаючи цілих 6 сторінок різних варіантів костюма Сема – одні версії більш сучасні, інші – футуристичні. Далі ще багато дуже цікавих концептів спорядження головного героя і капсули ББ. Є малюнки інших героїв, кур’єрів, МУЛів, солдат, істот, транспорту, зброї, механізмів та споруд. Дуже багато концептів монстрів, які не увійшли в фінальну версію гри. Поряд із зображеннями завжди є пояснення від розробників, в яких вони розказують, чому деякі концепти вирішили не включати у гру, або як еволюціонували певні ідеї.

Друга частина артбуку демонструє концепти локацій – тут також є невикористані варіанти. На кожній сторінці можна побачити невеличке пояснення про те, що саме зображено на ілюстрації. Взагалі тексту тут небагато, але це навіть плюс. Бо більшість зображень (особливо це стосується локацій та істот) так і хочеться повісити на стіну – виглядають вони дійсно фантастично!

«Світ гри Death Standing» - це чудовий приклад справді якісної роботи. Тут гарно все – від ілюстрацій та паперу до українського перекладу. І головне, що читачі це вже оцінили. У видавництві Mal’opus розповіли УНІАН, що попит на артбук виявився вищим, ніж вони очікували. Тож тепер у найближчих планах видавництва — випуск артбуку «The Last of Us: Частина ІІ» та комікс-пріквела «The Last of Us: Американські мрії». Все, звісно, українською мовою.

І це ще раз доводить, що якісна українська локалізація – це запорука успіху. А подібні книжки, перекладені українською – гарна тенденція.

Сергій Коршунов