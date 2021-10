Гідна альтернатива фільмам. Огляд Marvel's Guardians of the Galaxy — гри по Вартовим Галактики

Marvel's Guardians of the Galaxy — це нова пригодницька гра про Вартових Галактики. Під час анонсу вона здавалася приємним привітом з минулого — лінійним проектом, який повинен подарувати концентроване задоволення. А що вийшло на релізі, читайте в огляді УНІАН. Ми пройшли Marvel's Guardians of the Galaxy і спішимо поділитися висновками.

Торішня Marvel's Avengers змусила подумати, що ліцензія на створення ігор за коміксами Marvel потрапила не в ті руки. Видавництво Square Enix і студія Crystal Dynamics випустили екшен з сервісними елементами і акцентом на кооперативі. Сюжетна кампанія в проекті вийшла середньою, а спільні місії, які пропонувалося виконувати після її проходження — ще гіршими. Завдання виявилися нудними і майже завжди зводилися до битв з однаковими ворогами. В результаті Marvel's Avengers швидко втратила аудиторію, і наступні контентні добавки не змогли поліпшити ситуацію.

Ігрова адаптація Месників стала фінансовим та репутаційним ударом для Square Enix, проте видавництво не здалося. На Е3 2021 компанія анонсувала ще один проект за коміксами Marvel. Він отримав назву Marvel's Guardians of the Galaxy і обіцяв розповісти про захоплюючу пригоду Вартових Галактики. Створення гри довірили студії Eidos Montreal, яка прославилася завдяки перезапуску Deus Ex. Команда відразу окреслила пріоритети проекту: нестримні веселощі, геймплей зі взаємодіями між Вартовими і атмосфера космічної подорожі.

Після анонсу з’явилося відчуття, що Marvel's Guardians of the Galaxy — це робота над помилками, які допустили в Marvel's Avengers. Чи виправдалися очікування щодо нової пригоди Вартових Галактики, чи передчуття все ж підвели — читайте в огляді УНІАН. Ми пройшли гру і нижче докладно розповіли, що вона собою являє.

Галопом по галактиці

Вартові Галактики — це магніт для прикрих пригод. Вони постійно влипають в неприємності, які потім призводять до ще більших проблем. На цей раз харизматичні найманці вирішили пополювати в карантинній зоні на рідкісне чудовисько. Пітер Квілл, він же Зоряний Лорд, отримав наводку від однієї дами і вирішив використати відомості для заробітку. У разі затримання монстра вдалося б продати леді Хеллбендер, правительці планети Секнарф Дев'ять. Володарка колекціонує чудовиськ і добре за них платить. Ось тільки план традиційно для Вартових провалився.

Замість заробітку, головні герої отримали штраф за незаконне проникнення в карантинну зону. Виплатити його потрібно за три цикли, а інакше доведеться звикати до тюремного життя. З цього моменту починається запаморочлива пригода Вартових, яка поступово перетікає в конфлікт з Церквою Вселенської Істини та її лідером матріархом.

Сюжет Marvel's Guardians of the Galaxy вигідно відрізняється на тлі інших супергеройських історій. Гра демонструє команду авантюристів, які зовсім не збиралися рятувати галактику. Їм дорожче власне життя, ніж рішення вселенських проблем. Вартові лише намагалися виконати громадянський обов'язок — розповісти про побачені дивацтва, пов'язані з Церквою. Але волею кількох випадків команда виявилася в центрі конфлікту.

Така історія дозволяє гравцям вжитися в роль зухвалих найманців і відчути атмосферу космічної пригоди на задвірках галактики. У центрі сюжету зовсім не Земля — ​​Вартовим належить побувати на багатьох планетах і кораблях. Команда всюди зіткнеться з небезпеками і буде змушена виживати. Однак це лише в черговий раз показує, що Пітер Квілл і його соратники роблять героїчні вчинки аж ніяк не через власне бажання або почуття обов'язку. Просто обставини так збігаються.

Історія в цілому розвивається бадьоро, хоча місцями спостерігаються просідання. Особливо вони відчуваються під час довгих забігів по локаціях. У такі моменти рятують постійні діалоги між Вартовими. Розробники приділили багато уваги хімії між героями, яка помітна на протязі всього проходження. П'ятірка найманців показана, як нещодавно сформована команда. Вони ще не звикли до злагодженої співпраці. Серед героїв панує недовіра, а гравцям в ролі Квілла — центрального персонажа — доведеться постійно втручатися в конфлікти. В окремі моменти історії потрібно приймати рішення, які вплинуть на другорядні сюжетні лінії. Ключові події завжди залишаються незмінними.

Відносини між харизматичними героями — друга істотна перевага сюжету. Протягом історії Вартові встигають неодноразово посваритися і змінити думку про своїх союзників. Вчинки персонажів показують цінність дружби і взаєморозуміння. Так, теми дуже прості, але вони близькі людям. Їх розкриття викликає додаткову цікавість і мотивує рухатись вперед. Вартові швидко закохують в себе, тому гравцям гарантовано захочеться побачити, чим закінчиться пригода. Сюжет в цілому можна віднести до переваг Marvel's Guardians of the Galaxy. Оповідання аж ніяк не новаторське чи видатне, але воно здатне зацікавити і розвеселити. А розвиток відносин між персонажами робить історію більш живою і приземленою, ніж інші супергеройські розповіді.

Квілл в ролі диригента

Значна частина геймплея Marvel's Guardians of the Galaxy пов'язана з битвами. Сутички займають приблизно дві третини проходження, так що важливо розібратися, наскільки добре вони реалізовані. Як вже говорилося вище, в проекті користувачі управляють Зоряним Лордом. Він вміє стріляти з бластерів, наносити удари руками і ухилятися від нападів ворогів. Стандартне ведення вогню виконано нудно — затиснув кнопку і обливаєш противника лазерами. А на PS5 навіть цілитися майже не потрібно, адже мушка чи не автоматично "прилипає" до недругів. Тому раджу відразу вимкнути допомогу в наведенні, щоб стало хоч трохи складніше.

Швидка перезарядка — це єдина цікава ідея в аспекті стрільби. Коли бластери перегріваються, їх можна миттєво охолодити, а паралельно зробити потужний залп. Гравцю лише потрібно вчасно натиснути кнопку ведення вогню. Ось тільки зробити це непросто: вікно не таке вже й велике, а в розпалі бою складно встежити за станом зброї. В цьому плані виручають вібрація і адаптивні тригери DualSense. Технічні фішки дозволяють відчути, коли наближається перегрів і з'явиться момент для швидкої перезарядки.

Після перших трьох годин проходження у Квілла почнуть відкриватися стихійні патрони. Вони, наприклад, дозволяють підпалити або заморозити недруга. Такі боєприпаси випадають з мертвих противників разом з аптечками. У окремих ворогів є вразливість до конкретної стихії, що варто враховувати. Зоряний Лорд також може накопичувати "рішучість", яка дозволяє виконати спеціальну атаку. Квілл віддає наказ одному з соратників, і той завдає суттєвих пошкоджень ворогові. Нерідко особливі прийоми позбавляють супротивників доступу до їх навичок. Ще одна шкала головного героя називається "летучка". Вона дозволяє зібрати навколо себе загін і надихнути його вдало підібраною фразою. У разі успіху вся команда отримає бонус до атаки, а якщо гравець помилився — то тільки Зоряний Лорд. "Летучка" також піднімає на ноги поранених союзників, хоча оживляти їх дозволяють і прямо в бійці.

Взагалі, бойова система Marvel's Guardians of the Galaxy включає ще багато дрібних особливостей. До них відноситься можливість віддавати накази соратникам, щоб ті били ворогів за допомогою об'єктів оточення. Наприклад, Дракс здатний кинути в натовп бочку, яка вибухає. Ще варто відзначити вміння Квілла комбінувати удари ближнього бою з партнерами. Виглядають такі серії випадів досить видовищно. Однак основа битв пов'язана з активними вміннями.

У кожного героя є своя умовна спеціалізація і чотири відповідні навички, які поступово купуються при прокачуванні. Грут схожий на "танка" і може стримувати ворогів, Гамора наносить багато пошкоджень одній цілі, але також має атаки по області, Дракс приголомшує суперників, а Ракета кидає гранати з різними ефектами. Квілла теж наділили здібностями, і вони здебільшого пов'язані зі стріляниною. Одне з умінь дозволяє протагоністу злетіти в повітря на своїх реактивних черевиках. Це потрібно не тільки для ведення вогню, але і для більш зручної видачі наказів. Саме гравець вирішує, який навик і на кому застосує кожен з Вартових. Самостійно союзники б'ються лише врукопашну, та й то не дуже успішно — штучний інтелект місцями поводиться відверто нерозумно.

Від грамотного застосування навичок Квілла і інших персонажів здебільшого залежить результат боїв. Здібності героїв відмінно комбінуються. Наприклад, можна стягнути ворогів в купу гравітаційною гранатою Ракети, зв'язати їх корінням Грута, активувати розлом Дракса і швидкі атаки Гамори. А зверху додати залповий вогонь з бластерів Квілла. Вийде вбивча суміш, яка знищить більшість суперників. Поєднань навичок багато — потрібно лише не боятися експериментувати і враховувати перезарядку.

Битви в цілому затягують і захоплюють. Висока динаміка і наявність тактичних елементів занурюють в бойові дії і дозволяють насолоджуватися зіткненнями. Іноді сутички трапляються дуже часто і від них трохи втомлюєшся, але в результаті позитивні враження перекривають негативні. Особливо сильно запам'ятовуються бійки з босами, які відрізняються масштабом і постановкою з розподілом на кілька стадій.

Всього потроху, але всюди мимо

Якщо відняти битви, залишиться ще третина проходження. Вона включає дослідження локацій, платформинг і рішення головоломок. Кожен з цих елементів виконаний дуже просто, а місцями навіть банально. Рівні в Marvel's Guardians of the Galaxy лінійні і володіють лише незначними відгалуженнями. Великі арени створені виключно для битв. У затишних місцях гравець може знайти костюми для Вартових і компоненти. Останні виступають валютою при купівлі пасивних бонусів Квілла. Покращення дозволяють підвищити запас здоров'я і міцність щита, добувати додаткові аптечки, довше зависати в повітрі при активації відповідного вміння і так далі. Посилень всього п'ятнадцять, і від половини з них користі майже немає.

Платформинг зводиться до подолання прірв на реактивних черевиках. Іноді ще доводиться застосовувати стихійні атаки, щоб, наприклад, перетворити воду на лід і пройти далі. А головоломки — це низка простих дій, які виконуються за допомогою напарників. Наприклад, Дракс може пересувати важкі предмети, а Гамора підійматися на них, щоб розрізати якісь дроти або перешкоди на шляху. Поступово розробники намагаються вплітати в загадки більше число дій і стихійні атаки Квілла. Але жоден з пазлів не змусить гравця напружити більше двох звивин. Всі вони максимально прості і зрозумілі. А якщо користувач все-таки заплутається, то можна включити візор і відсканувати місцевість або послухати натяки від Вартових.

Творці гри також постаралися розбавити проходження всілякими постановочними моментами, наприклад, польотом на кораблі Вартових і фрагментами стелса. Ось тільки всі вони виконані так само просто, як платформинг і головоломки. В цілому різноманітність відчувається, однак поряд з нею крокує примітивізм, і це пригнічує.

Візуальна складова і вічна музика

Графічно Marvel's Guardians of the Galaxy непогано себе проявила. Особливо порадували висока деталізація, лицьова анімація і якість виконання заставок. З мінусів можна відзначити подекуди мильні текстури і слабку реалізацію тіней. В цілому недоліки перекриваються стилістикою, яка цілком відповідає космічній пригоді. З технічних неприємностей найбільше засмутили дві критичні помилки в битві з босом. Збереження між фазами бою врятували ситуацію, але осад залишився.

Пару приємних слів слід сказати і про саундтрек. Купа ліцензованих хітів 80-х і 90-х років минулого століття чудово підкреслює атмосферу. Тут є все — від року до диско, так що меломани залишаться задоволені.

Висновки

Marvel's Guardians of the Galaxy — це хороша пригодницька гра. Без огріхів не обійшлося, але вони не настільки істотні, щоб перекрити численні переваги проекту. Я рекомендую всім фанатам хороших історій і міцних битв ознайомитися з новим творінням Eidos Montreal. Такі сюжетні блокбастери з якісним виконанням зараз з'являються вкрай рідко.

Оцінка УНІАН: 8 з 10

Назар Степорук

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter